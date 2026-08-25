نیروگاه خورشیدی در مهاباد افتتاح شد
به گزارش کردپرس، این پروژه با بهرهگیری از انرژی پاک خورشیدی، زمینه تولید برق تجدیدپذیر را در منطقه فراهم کرده و در کنار کمک به تأمین انرژی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ارتقای بهرهوری در بخش انرژی خواهد داشت.
بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی قرهخان در شرایطی انجام میشود که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری کشور برای مقابله با ناترازی انرژی تبدیل شده است.
این طرح نمادی از پیوند سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه پایدار در مناطق روستایی مهاباد بوده و میتواند زمینهساز تداوم حضور سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای نو و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی آذربایجانغربی باشد.
استاندار آذربایجانغربی در مراسم افتتاح پروژه نیروگاههای خورشیدی روستای قرهخان در مهاباد با تأکید بر توانمندی و خوداتکایی صنعت برق گفت: با شتاب گرفتن احداث نیروگاههای خورشیدی، آذربایجانغربی گام بلندی برای عبور از ناترازی انرژی برداشته است.
رضا رحمانی با بیان اینکه صنعت برق از جمله حوزههایی است که کمترین وابستگی را دارد، افزود: برق و مخابرات زیرساختهایی هستند که اگرچه در نگاه نخست دیده نمیشوند، اما استمرار زندگی، تولید و توسعه بدون آنها امکانپذیر نیست.
او همچنین با تأکید بر رفع نگرانیهای مردم درباره زیرساختهای ضروری، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه فیبرنوری، تبدیل چراغهای گازی به LED، تأمین برق متقاضیان جدید و گسترش نیروگاههای خورشیدی در استان با جدیت دنبال میشود.
استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا عید نیز اشاره کرده و افزود: خاموشی استان در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بود و اکنون به اندازه کمبود برق یک استان، ظرفیت نیروگاه خورشیدی در آذربایجانغربی وارد مدار شده یا آماده بهرهبرداری است.
رحمانی در پایان با بیان اینکه بیش از ۳ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان در حوزههای مختلف صنعت برق و زیرساختهای مرتبط استان سرمایهگذاری شده، اضافه کرد: سرمایهگذاریهایی که ثمره آن افزایش تابآوری شبکه، توسعه خدمات، حمایت از تولید و فراهم شدن بستر مطمئن برای زندگی و فعالیت اقتصادی مردم خواهد بود.
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