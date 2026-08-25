صادرکنندگان کردستان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند
به گزارش کرد پرس، طه سمیعی در جلسه کمیته پایش و اقدام ارزی استان کردستان، اظهار کرد: این امکان برای واحدهای تولیدی و تجار دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات فراهم شده است و افراد مشمول می توانند با ورود به سامانه جامع تجارت، فرآیند رفع تعهدات خود را انجام دهند.
وی افزود: افرادی که تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنها مربوط به سال های ۱۴۰۰ تا تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ است، می توانند برای ایفای تعهدات ارزی خود از روش واردات از محل صادرات و با استفاده از گزینه بدون انتقال ارز اقدام کنند.
معاون بازرگانی خارجی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان ادامه داد: افرادی که دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مربوط به سال ۱۴۰۴ هستند نیز با رعایت سقف ۱۵ ماهه ایفای تعهد، می توانند تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به واردات و رفع تعهد ارزی اقدام کنند.
سمیعی با اشاره به ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیند تجارت خارجی از شهریورماه تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصد تعیین شده است و صادرکنندگان باید نسبت به رعایت این ضوابط توجه لازم را داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت فعال بودن محل کسب و دفتر دارندگان کارت بازرگانی تأکید کرد و گفت: افرادی که محل فعالیت و دفتر خود را جمع آوری کرده اند باید هرچه سریع تر نسبت به دایر کردن مجدد محل فعالیت خود اقدام کنند.
سمیعی اظهار کرد: در صورت انجام بازدید از سوی اتاق بازرگانی و احراز نبود محل فعالیت یا دفتر اعلام شده و همچنین عدم حضور فرد در محل، کارت بازرگانی وی تعلیق خواهد شد.
وی از فعالان اقتصادی، تجار و صادرکنندگان استان خواست با توجه به مهلت های تعیین شده، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود اقدام کنند تا مشمول محدودیت های بعدی نشوند.
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