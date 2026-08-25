صادرکنندگان کردستان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند

سرویس کردستان - معاون بازرگانی خارجی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی مربوط به سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ می توانند از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

به گزارش کرد پرس، طه سمیعی در جلسه کمیته پایش و اقدام ارزی استان کردستان، اظهار کرد: این امکان برای واحدهای تولیدی و تجار دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات فراهم شده است و افراد مشمول می توانند با ورود به سامانه جامع تجارت، فرآیند رفع تعهدات خود را انجام دهند.

وی افزود: افرادی که تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنها مربوط به سال های ۱۴۰۰ تا تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ است، می توانند برای ایفای تعهدات ارزی خود از روش واردات از محل صادرات و با استفاده از گزینه بدون انتقال ارز اقدام کنند.

معاون بازرگانی خارجی و توسعه تجارت اداره کل صمت کردستان ادامه داد: افرادی که دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مربوط به سال ۱۴۰۴ هستند نیز با رعایت سقف ۱۵ ماهه ایفای تعهد، می توانند تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به واردات و رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

سمیعی با اشاره به ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات در فرآیند تجارت خارجی از شهریورماه تا اطلاع ثانوی ۷۰ درصد تعیین شده است و صادرکنندگان باید نسبت به رعایت این ضوابط توجه لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت فعال بودن محل کسب و دفتر دارندگان کارت بازرگانی تأکید کرد و گفت: افرادی که محل فعالیت و دفتر خود را جمع آوری کرده اند باید هرچه سریع تر نسبت به دایر کردن مجدد محل فعالیت خود اقدام کنند.

سمیعی اظهار کرد: در صورت انجام بازدید از سوی اتاق بازرگانی و احراز نبود محل فعالیت یا دفتر اعلام شده و همچنین عدم حضور فرد در محل، کارت بازرگانی وی تعلیق خواهد شد.

وی از فعالان اقتصادی، تجار و صادرکنندگان استان خواست با توجه به مهلت های تعیین شده، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود اقدام کنند تا مشمول محدودیت های بعدی نشوند.