آمریکا سوریه را رسماً از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد

سرویس سوریه - وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سوریه به‌صورت رسمی از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» خارج شده است؛ تصمیمی که در چارچوب سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال سوریه اتخاذ شده و همزمان با آن، «هیئت تحریر الشام» نیز از فهرست سازمان‌های تروریستی ویژه و مشمول تحریم‌های آمریکا حذف شده است.

به گزارش کردپرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC)، هیئت تحریر الشام (HTS) را از فهرست نهادها و اشخاص تحت تحریم خارج کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که دولت آمریکا در ماه جولای کنگره را از قصد خود برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم مطلع کرده بود.

سوریه از سال ۱۹۷۹ در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. خروج سوریه از این فهرست به معنای لغو تمامی تحریم‌ها علیه «بشار اسد» رئیس‌جمهور پیشین سوریه و مقام‌های ارشد حکومت سابق نیست. بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های فردی اعمال‌شده علیه اسد و افرادی که با اتهامات مربوط به جنایات جنگی ارتباط دارند، همچنان پابرجا خواهد بود.

بر همین اساس، این تصمیم به‌عنوان عفو یا چشم‌پوشی از اقدامات حکومت سابق سوریه تلقی نمی‌شود، بلکه بیشتر به‌عنوان تغییری کلی در وضعیت سوریه در چارچوب سیاست خارجی آمریکا و نحوه تعامل واشنگتن با دولت جدید سوریه ارزیابی می‌شود.

پایان روند بررسی ۴۵ روزه

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در هشتم جولای گزارشی را به کنگره این کشور ارائه کرده بود. پس از آن، روند بررسی ۴۵ روزه برای خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم بدون مانع به پایان رسید.

ترامپ در گزارش خود به کنگره اعلام کرده بود که سوریه طی شش ماه گذشته از فعالیت‌های تروریستی حمایت نکرده و تضمین داده است که در آینده نیز از چنین فعالیت‌هایی حمایت نخواهد کرد.

با این حال، برای نهایی شدن کامل این تصمیم، تأیید «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا ضروری است. همچنین تصمیم مربوط به خروج سوریه باید در «ثبت فدرال» آمریکا (Federal Register) منتشر شود.

با تکمیل این مراحل، روند قانونی و الزامی برای خارج کردن دولت دمشق از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» آمریکا به پایان خواهد رسید.