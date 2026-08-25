تنگ نظری و نگاه های محدودکننده جایی در مسیر وحدت اسلامی ندارد

سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی یک امر راهبردی، برادرانه و خیرخواهانه است، گفت: وحدت سیاسی کاری نیست، بلکه گزاره ای مهم و عقلانی است و همه مسلمانان باید برای حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند احساس مسئولیت کنند.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز سه شنبه در همایش بین المللی وحدت اسلامی با محوریت «وحدت اسلامی؛ میراث ماندگار امام شهید(ره) و آینده امت اسلامی» در سنندج، اظهار کرد: وحدت یک امر راهبردی، برادرانه و خیرخواهانه است و همه مسلمانان باید برای حفظ و تقویت آن احساس مسئولیت کنند.

وی افزود: عقل حکم به وحدت می کند و از این رو تنگ نظری و نگاه های محدودکننده نباید در مسیر وحدت اسلامی جایگاهی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در تقویت همبستگی مسلمانان، ادامه داد: تمدن سازی نوین اسلامی تنها محصول فقه و اصول نیست، بلکه شاعران، ادیبان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر نیز در ایجاد و تقویت وحدت اسلامی نقش مهمی ایفا می کنند.

حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به اندیشه رهبر شهید انقلاب درباره وحدت اسلامی، گفت: ایمان قلبی و تفکر عمیق از شاخص های وحدت است و شیعه و اهل سنت باید به اعتقادات یکدیگر احترام بگذارند.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از کشور و انقلاب، اظهار کرد: کردستان پنج هزار و ۵۳۶ شهید انصار و ۲۳ هزار شهید مهاجر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که این آمار نمادی از وحدت، برادری و همدلی مردم در دفاع از کشور به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در کردستان تأکید کرد: حفظ وحدت نیازمند احساس مسئولیت همه مسلمانان است و هر فرد دلسوزی باید برای صیانت از این سرمایه ارزشمند و جلوگیری از ایجاد شکاف و تفرقه تلاش کند.