دادگاه حقوق بشر اروپا: ترکیه باید عثمان کاوالا را هرچه سریعتر آزاد کند
به گزارش کردپرس، شعبه عالی دادگاه حقوق بشر اروپا با ۱۵ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف، اعلام کرد ترکیه در پرونده عثمان کاوالا چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.
دادگاه، بازداشت کاوالا را «کاملاً خودسرانه» توصیف کرد و خواستار آن شد که محکومیت او از منظر کنوانسیون بیاعتبار تلقی و زمینه آزادی وی در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
براساس این رأی، ترکیه باید در مجموع ۱۱۳ هزار و ۳۴۲ یورو و ۵۷ سنت به کاوالا غرامت و هزینه دادرسی بپردازد.
نقض آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه
دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد ترکیه ماده ۱۰ کنوانسیون درباره آزادی بیان و ماده ۱۱ درباره آزادی تجمع و تشکلیابی را نقض کرده است.
در این رأی همچنین نقض بند نخست ماده ۶ درباره حق دادرسی عادلانه، بند نخست ماده ۵ درباره حق آزادی و امنیت و ماده ۱۸ درباره اهداف محدودیتهای اعمالشده بر حقوق و آزادیها تأیید شده است.
یادآوری «حق امید»
شعبه عالی دادگاه در بخش دیگری از رأی خود اعلام کرد اجرای حکم حبس ابد تشدیدشده بدون امکان آزادی مشروط، با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایرت دارد. این ماده شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میکند.
این بخش از رأی دادگاه به مفهوم «حق امید» اشاره دارد؛ اصلی که براساس آن، محکومان به حبس ابد باید امکان بازبینی مجازات و برخورداری از چشماندازی واقعی برای آزادی را داشته باشند.
«بازداشت کاوالا کاملاً خودسرانه است»
دادگاه اعلام کرد بازداشت کاوالا از ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ تاکنون، بر دلایل معقولی که یکی از اهداف مشروع تعیینشده در کنوانسیون را دنبال کند، استوار نبوده است.
در رأی صادرشده آمده است که با توجه به شدت موارد نقض حقوق و ضرورت فوری پایاندادن به آنها، ترکیه باید آزادی کاوالا را «در کوتاهترین زمان ممکن» تضمین کند.
دادگاه همچنین از ترکیه خواست تمامی اقدامات لازم را برای ازبینبردن پیامدهای تصمیمهای اتخاذشده علیه کاوالا و جبران مؤثر موارد نقضشده انجام دهد.
تحمیل مسئولیت کیفری «نامتناسب و خودسرانه»
دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد دادگاههای داخلی ترکیه، بدون اثبات مشارکت مستقیم کاوالا در اقدامات خشونتآمیز دیگران، حضور او در بحثهای عمومی، حمایت از ابتکارات جامعه مدنی و فعالیتهای مرتبط با اعتراضات پارک گزی را با عناصر مادی یک جرم سنگین مرتبط کردهاند.
دادگاه نتیجه گرفت که این رویکرد، مسئولیتی کیفری «آشکارا نامتناسب و خودسرانه» بر کاوالا تحمیل کرده است.
تأکید بر استقلال دستگاه قضایی
دادگاه در بررسی روند رسیدگی کیفری به پرونده کاوالا، از وجود کاستیهای جدی در زمینه عادلانهبودن محاکمه و استقلال و بیطرفی دادگاهها خبر داد.
در این رأی همچنین به شرایط ساختاری گستردهتری اشاره شده است که به باور دادگاه، استقلال دستگاه قضایی ترکیه را تضعیف کرده و به جوهر حق کاوالا برای برخورداری از محاکمهای عادلانه آسیب زده است.
دادگاه پرونده کاوالا را بخشی از فضای گستردهتری دانست که در آن مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران براساس تفسیر موسع مقررات کیفری بازداشت و محاکمه میشوند.
براساس رأی شعبه عالی، تحقیقات کیفری، بازداشت و محکومیت کاوالا اساساً هدفی متفاوت از اهداف مشروع پیشبینیشده در قوانین را دنبال کردهاند.
دو قاضی با رأی مخالفت کردند
رأی شعبه عالی با ۱۵ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف صادر شد. فاریس وهابویچ و سعادت یوکسل، دو قاضی دادگاه، با این تصمیم مخالفت کردند.
این دو قاضی نظر مخالف مشترکی ارائه کردند و سعادت یوکسل نیز بهطور جداگانه نظر مخالف دیگری نوشت. دلایل مخالفت آنان بهعنوان ضمیمه رأی منتشر شده است.
محکومیت ترکیه به پرداخت غرامت
دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه را موظف کرد ۷۰ هزار یورو بابت خسارت معنوی و ۴۳ هزار و ۳۴۲ یورو و ۵۷ سنت بابت هزینهها و مخارج دادرسی به عثمان کاوالا بپردازد.
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