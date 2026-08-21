به گزارش کردپرس، به نقل از خبرگزاری کردی ولات، ادعاها درباره نقض حق سلامت و افزایش فشارها بر زندانیان زندان تیپ F وان ادامه دارد. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی خلیل کایا مدیر انجمن همیاری با خانواده‌های زندانیان و محکومان (TUHAY-DER) و عضو انجمن حقوق‌دانان آزادی (ÖHD)، مأموران ژاندارمری هنگام انتقال نورزاد اونر، زندانی سیاسی، به بیمارستان خواستار معاینه او با دست‌بند شدند. اونر این درخواست را نپذیرفت و از انجام معاینه در چنین شرایطی خودداری کرد.

کایا مدعی شد مأموران پس از آن، اونر را مقابل شهروندان حاضر در راه‌پله بیمارستان مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و سپس ساعت‌ها در خودروی انتقال زندانیان نگه داشتند.

به گفته او، آثار ضرب‌وشتم به‌اندازه‌ای آشکار و وضعیت جسمانی اونر چنان نامناسب بود که مسئولان زندان از تحویل‌گرفتن او در آن شرایط خودداری کردند و او را برای دریافت گزارش پزشکیِ ضرب‌وجرح بار دیگر به بیمارستان فرستادند.

مأموران پرسیدند طرفدار هستی یا بی‌طرف؟

خلیل کایا گفت پیش از انتقال اونر به بیمارستان، مأموران ژاندارمری از او پرسیده‌اند که «طرفدار است یا بی‌طرف» و پس از آنکه خود را «طرفدار» معرفی کرده، با واکنشی تند و تهدیدآمیز مواجه شده است.

او درباره اتفاقات بیمارستان گفت: «پزشک اعلام کرد از نظر امنیتی مشکلی برای بازکردن دست‌بند وجود ندارد؛ اما مأموران ژاندارمری با آن مخالفت کردند. وقتی اونر در برابر این اقدام ایستادگی کرد، او را از اتاق پزشک بیرون آوردند، مقابل مردم در راه‌پله‌ها کتک زدند و درحالی‌که دست‌هایش بسته بود، روی زمین کشیدند. در نتیجه مچ‌های دست او زخمی شد.»

درخواست اعزام گروه دیگری از مأموران

کایا گفت مأموران پس از ضرب‌وشتم، اونر را در خودروی فاقد تهویه انتقال زندانیان نگه داشتند و سپس به زندان بازگرداندند. به گفته او، مسئولان زندان به‌دلیل شدت و آشکاربودن آثار ضرب‌وشتم، اونر را تحویل نگرفتند و خواستار انتقال مجدد او به بیمارستان برای دریافت گزارش پزشکی شدند.

کایا افزود: «همان مأمورانی که اونر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده بودند، می‌خواستند دوباره او را به بیمارستان ببرند؛ اما مدیریت زندان مخالفت کرد و گفت شما مرتکب این اقدام شده‌اید و باید گروه دیگری او را منتقل کند. پس از آن گروه دیگری از ژاندارمری فراخوانده شد و اونر برای دریافت گزارش ضرب‌وجرح به بیمارستان انتقال یافت.»

او به نقل از مسئولان زندان گفت مدیریت این مرکز در ملاقات با زندانیان اعلام کرده است که این اتفاق از سوی کارکنان زندان رخ نداده و اسناد و پرونده مربوط به آن آماده شده است؛ اما آنها در انتظار درخواست دادستانی هستند.

دو زندانی دیگر نیز از درمان محروم مانده‌اند

خلیل کایا تأکید کرد معاینه اجباری با دست‌بند تنها به نورزاد اونر محدود نیست و به رویه‌ای نظام‌مند تبدیل شده است. او گفت: «درمان شریف ساری‌بولاک، زندانی سیاسی، نیز به‌دلیل نپذیرفتن اجبار به استفاده از دست‌بند انجام نشده است. بوتان تیمور نیز به همین دلیل سه بار متوالی از درمان محروم مانده و بیماری چشمی او همچنان درمان نشده است.»

کایا: هدف، ایجاد تحریک و مختل‌کردن روند جدید است

این وکیل و فعال حقوق بشر با اشاره به افزایش ادعاهای مربوط به نقض حقوق زندانیان، این اقدامات را تلاشی برای ایجاد تنش و آسیب‌زدن به روند جدید سیاسی دانست: «در کردستان و دیگر مناطق ترکیه محافلی وجود دارند که خواهان شکل‌گیری فضای صلح و استقرار فرهنگ دموکراسی و حقوق نیستند. پس از برداشته‌شدن گام‌هایی هرچند محدود در عرصه‌های حقوقی و سیاسی، این محافل بار دیگر برای خراب‌کردن روند وارد عمل شده‌اند.»

کایا گفت که هدف از این اقدامات ایجاد تحریک میان زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنان و جنبش سیاسی کرد و در نهایت مختل‌کردن روند جدید است.

تا زمان تنظیم این گزارش، مقام‌های زندان، ژاندارمری و دادستانی درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی خلیل کایا توضیح عمومی ارائه نکرده‌اند.