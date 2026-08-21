به گزارش کردپرس، دریادار زکی آک تُرک، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در نشست هفتگی اطلاع‌رسانی این وزارتخانه که در چارچوب برنامه «تکنوفست میهن آبی» بر عرشه ناو TCG Koçhisar در قوجائلی برگزار شد، درباره تحولات منطقه توضیح داد.

وزارت دفاع ترکیه در پاسخ به پرسش‌ها درباره حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالضهور در سوریه اعلام کرد: «پیش از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالضهور یا هنگام وقوع حمله، هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای در این پایگاه حضور نداشت.»

حمله اسرائیل به ثبات و تمامیت ارضی سوریه آسیب می‌زند

وزارت دفاع ترکیه حمله اسرائیل به پایگاه ابوالضهور را اقدامی با هدف آسیب‌زدن به ثبات، امنیت، وحدت، تمامیت ارضی و زیرساخت‌های سوریه دانست.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «در هر فرصتی تأکید می‌کنیم حملاتی که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را نقض می‌کنند، پذیرفتنی نیستند. اسرائیل باید برای تأمین آرامش و ثبات سوریه و منطقه، به چنین حملات بی‌پروایی پایان دهد و الزامات حقوق بین‌الملل را رعایت کند.»

وزارت دفاع همچنین از ادامه حمایت ترکیه از بازسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نظامی سوریه در چارچوب اصل «یک ارتش واحد» خبر داد.

انتقاد از عملیات نظامی اسرائیل در منطقه

آک تُرک در بخش دیگری از سخنان خود گفت رد «طرح غزه» از سوی اسرائیل و ادامه حملات این کشور در منطقه، تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار را تضعیف می‌کند.

او افزود اسرائیل باوجود توافق چارچوبی امضاشده، حملات و فعالیت‌های نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و با حملات اخیر به سوریه نیز حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشور را هدف قرار داده است.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه گفت: «نباید اجازه داده شود این تصور شکل بگیرد که مداخلات نظامی اسرائیل علیه کشورهای همسایه امری عادی و پذیرفتنی است. آینده منطقه باید بر پایه حقوق بین‌الملل و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها بنا شود، نه استفاده یک‌جانبه از زور.»

آک تُرک از جامعه بین‌المللی خواست در برابر اقداماتی که به گفته او صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند، تدابیر ملموس‌تر و مؤثرتری اتخاذ کند.

او اولویت ترکیه را جلوگیری از کشیده‌شدن منطقه به درگیری و بی‌ثباتی بیشتر و دائمی‌شدن صلح و امنیت عنوان کرد و از تداوم حمایت آنکارا از حاکمیت، تمامیت ارضی و ثبات سوریه خبر داد.