افزایش نرخ دلار و یورو در بازار آزاد استانبول

معاملات بازار آزاد استانبول صبح سه‌شنبه با افزایش نرخ ارز آغاز شد؛ دلار آمریکا به ۴۹٫۱۷۸۰ لیر و یورو به ۵۵٫۱۹۲۰ لیر رسید. هم‌زمان، هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با قیمت ۶ هزار و ۵۱۸ لیر معامله شد.

به گزارش کردپرس، دلار آمریکا صبح سه‌شنبه ششم اکتبر ۲۰۲۶ در بازار آزاد استانبول با نرخ ۴۹٫۱۷۶۰ لیر خریداری و با قیمت ۴۹٫۱۷۸۰ لیر فروخته شد.

بر اساس داده های خبرگزاری دولتی آناتولی، هر یورو نیز با نرخ ۵۵٫۱۹۰۰ لیر خرید و با قیمت ۵۵٫۱۹۲۰ لیر به فروش رسید.

در پایان معاملات روز دوشنبه، نرخ فروش دلار و یورو در بازار آزاد استانبول به‌ترتیب ۴۹٫۱۵۹۰ و ۵۵٫۰۵۶۰ لیر بود. بر این اساس، معاملات امروز هر دو ارز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته آغاز شد.

در بازار طلا نیز قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۶ هزار و ۵۱۸ لیر رسید و هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۴ هزار و ۱۱۸ دلار معامله شد.