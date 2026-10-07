شورای قروه و سناریوی انتخاب شهردار؛ ناکامی عضو شورای قروه در مسیر شهردار شدن

سرویس کردستان - شورای قروه در حالی زیر شدیدترین انتقادات شهروندان قرار دارد که هربار با یک حاشیه روبرو می شود؛ حاشیه ای که این بار به یک خبر کذب و شایعه پراکنی عده ای برای به کرسی نشاندن هدف و قصد خود بدون در نظر گرفتن قانون رسید.

به گزارش کرد پرس، شهروندان قروه ای روز دوشنبه گذشته را با خبر عجیبی آغاز کردند. خبری غیررسمی با این محتوا که «هادی مرادیانی به عنوان شهردار قروه معرفی شد»؛ در رسانه های اجتماعی منتشر شده بود. انتشار این خبر همان و واکنش منفی افکارعمومی هم همان و شوکه شدن سرپرست فعلی شهرداری و مجموعه فرمانداری هم همان ... .

در همین زمینه مطابق بررسی های صورت گرفته و اظهارات یکی از اعضای شورای شهر و همین طور فرمانداری قروه گرچه چنین خبری تکذیب و صراحتا رد شد اما اینکه ماجرا از چه قرار بود و چرا چنین شایعه ای پخش شده جای سوال دارد.

ماجرای یک خبر و تلاش برای تحقق آن

در واقع تلاش برای رسیدن به سمت شهردار توسط «هادی مرادیانی» که ۱۴ سال است در شورای قروه حضور دارد و در این ۱۴ سال هیچ عملکرد شفاف و ملموسی نداشته و حتی درباره ابهامات مربوط به خود هم پاسخ گو نبوده، موضوع جدید و تازه ای نیست. چه آن زمانی که خود را گزینه شهرداری معرفی کرده بود و حتی برای شهردار شدن او شبانه جلسات خانگی ترتیب داده بودند و با تذکر فرماندار وقت مواجه شدند و چه حالا که دقیقاً به دنبال تکرار چنین برنامه ای بودند و باز هم به سد ممانعت فرمانداری خوردند، همه و همه نشان از پیگیری ها برای رسیدن به جایگاه شهردار دارد.

با این وصف اما این بار انتشار چنین خبری که بیشتر به یک شوخی و شیطنت مجازی البته با هدف خاصی می خورد یک نوع نگرانی را نسبت به مدیریت شهری در میان شهروندان به وجود آورد.

همین نگرانی شهروندان را، سرپرست فعلی شهرداری به آن اشاره کرد. «رضا حیدری» در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس گفت که «مایه تأسف است که شب می خوابیم و صبح با خبری بیدار می شویم که حتی خود من هم از آن بی اطلاع هستم! خبری که برای ان هیچ روال قانونی اجرا نشده و معلوم نیست چرا پخش و منتشر شده است؟ ضمن اینکه روز دوشنبه همزمان با ملاقات عمومی مردم این خبر را پخش کرده اند و همین نگرانی مردم را در پی داشت و حتی مراجعین از ترس از بلاتکلیفی خود می گفتند و درست نیست اینطوری مردم را دچار استرس و نگرانی می کنیم».

مطابق سخنان او «اگر بناست شهردار انتخاب کنند باید آن روال قانونی را رعایت کنند و پروسه لازم برای آن طی شود نه اینکه شبانه کاری انجام و در نهایت هم به این وضعیت برسد».

انتخاب شهردار قانون دارد

همچنین «محمدرضا آئینی» از اعضای شورای شهر هم ضمن تکذیب این خبر در پاسخ به خبرنگار کرد پرس اظهار داشت که «چنین خبری به هیچ عنوان صحت ندارد و هیچ نشستی به صورت شبانه با این مضمون برگزار نشده است. ما فقط یک نشستی برای تمدید مهلت سرپرست شهرداری داشتیم که مصوب شد «رضا حیدری» برای سه ماه دیگر به عنوان سرپرست باقی بماند».

او سپس از روند قانونی انتخاب شهردار با حضور خبرنگاران گفت. «انتخاب شهردار پروسه ای طولانی بوده و قانون خود را دارد و باید علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شود و هر اقدامی خارج از دستورالعمل مدنظر قابل قبول نبوده و وجهه قانونی ندارد».

تکذیب این خبر از جانب مجموعه فرمانداری هم به طور کامل آب پاکی را روی دست شایعه سازان ریخت. براساس اعلام فرمانداری قروه «هیچ نشستی خارج از صحن شورا نباید صورت گیرد و تمامی اصول برای انتخاب شهردار باید رعایت شود. گرچه در نشست چند روز پیش هادی مرادیانی به عنوان گزینه شهردار مطرح شد اما این گزینه با مخالفت فرمانداری مواجه و جلوی آن گرفته شد».

شورای شهری پر از انتقاد

این دوره از شورای قروه مدام مورد انتقاد شهروندان قرار گرفته و هرگز آن طور که باید پاسخ گوی منتقدان خود نبوده اند. شورایی که قرار بود شفاف باشند به گونه ای شده که حتی حاضر به بیان عملکرد خود نیستند و حتی خبرنگاران را هم به نشست های مرتبط برخلاف ادعاهای همیشگی، دعوت نمی کنند و تمامی نشست ها را پشت درهای بسته بدون کوچکترین خروجی برگزار می کنند و در پاسخ به خبرنگاران و منتقدان یا سکوت می کنند و یا شعارهای کلیشه ای همیشگی را تحویل می دهند.

جدای از این اعضای شورا هنوز درباره استعفای ناگهانی شهردار سابق و اتهامات مطرح شده نسبت به او هم هیچ توضیحی نداده اند و حاضر نیستند پاسخ افکارعمومی را بدهند که آیا اتهامات وارد شده صحت داشت یا دقیقا جریان چه بود و چطور این استعفا به میان آمد؟

همه این موارد نشان از ابهام در عملکرد شورا دارد و شهروندان حق دارند شورای شهر را ناکارآمد بدانند. آن هم وقتی که منافع شهر و شهروندان را نمی بینند و دنبال کارهای دیگری هستند.

ناظران کجای کارند؟

در این بین فرمانداری به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد شورا و شهرداری هم باید به افکارعمومی درباره عملکرد نامشخص شورا توضیح دهد و آنان را وادار به پاسخ گویی در برابر مردم کند.

نیاز است فرماندار قروه عملکرد اعضای شورای شهر را پیگیری کرده و شفاف سازی نماید و مشخص کند مدیریت شهری قروه دقیقاً به کدام مسیر حرکت می کند؟! خدمت به مردم یا خدمت به خود؟!

این نهاد ناظر لازم است باتوجه به غیرشفاف بودن شورا، وضعیت مالی شورای شهر را علنی کرده و حق و حقوق اعضا را شفاف سازی نماید تا مشخص شود که آیا شورای شهر مطابق قانون حقوق دریافت می کنند؟ آیا براساس جلسات و کمیسیون ها دریافتی دارند؟ اصلا جلسات و کمیسیون ها مطابق آئین نامه شورا برگزار می شود؟ مصوبات شورا آیا قانونی هستند یا همان طور که قبلاً فرماندار اعلام کرده بود یکسری مصوبات غیرقانونی دارند و باید با آن مقابله کرد؟

فرمانداری باید بررسی کند مصالحی که برای کارهای عمرانی استفاده می شود آیا استاندارد هستند یا نه؟ بودجه و هزینه کردهای این نهاد چطور است و آیا درست هزینه می شود؟ مالیات و ارزش افزوده ای که به شهرداری می رسد دقیقا کجا هزینه می شود و برای چه کارهایی است؟