دو روایت متفاوت از تورم ترکیه؛ نرخ سالانه از ۲۹ تا ۴۶ درصد

به گزارش کردپرس، مرکز آمار ترکیه (TÜİK) اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱٫۸۴ درصد افزایش یافته است.

براساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه ترکیه نیز در این ماه ۲۹٫۷۳ درصد محاسبه شد.

در مقابل، گروه مستقل تحقیقات تورم (ENAG) اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده این مؤسسه موسوم به E-TÜFE، در ماه سپتامبر ۲٫۱۰ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به ۴۶٫۶۱ درصد رسیده است.

برآوردهای دو نهاد نشان می‌دهد میان نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ترکیه و محاسبات ENAG، ۱۶٫۸۸ واحد درصد اختلاف وجود دارد.

ENAG نرخ تورم ماهانه اوت را ۲٫۲۴ درصد و افزایش قیمت‌ها در دوره ۱۲ماهه منتهی به آن ماه را ۴۹٫۰۳ درصد اعلام کرده بود. بر این اساس، تورم سالانه محاسبه‌شده از سوی این نهاد در سپتامبر کاهش یافته، هرچند همچنان به‌طور محسوسی بالاتر از آمار رسمی است.