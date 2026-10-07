رفع تصرف  ۱۰۰ هکتار اراضی ملی و دولتی در کردستان

سرویس کردستان - سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۰ مورد رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در سطح استان انجام شد که با این اقدام در مجموع حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی به ارزش تقریبی پنج هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شد.

به گزارش کرد پرس، زانیار زندی پیرامون آمار رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در مهر ماه جاری نیز گفت: در این مدت ۳۰۰ متر مربع از دامنه کوه نقاره کوب بیجار به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از دست متصرفان خارج شد.

وی از برخورد قاطع با افراد متصرف و معرفی به محاکم قضایی استان خبرداد و ادامه داد: حفظ، صیانت و حراست از اراضی ملی و دولتی از مهم ترین وظایف و اولویت های این معاونت است و در این راستا، اقدامات قانونی و نظارتی با جدیت دنبال می شود.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تصرفات مربوط به شهر سنندج و ۱۰ درصدمربوط به مابقی شهرهای استان است، افزود: صیانت از اراضی ملی و دولتی علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، نقش مهمی در حفظ ذخایر و سرمایه های ملی و فراهم کردن زمینه بهره برداری قانونی از این اراضی دارد.

زندی با تاکید بر استمرار نظارت و برخورد قانونی با متصرفان اراضی دولتی و ملی، اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی، یک وظیفه عمومی و بین نسلی است و اجازه نخواهیم داد سرمایه های ملی و حقوق مردم با تصرفات غیرقانونی و ساخت وسازهای بدون مجوز تضییع شود.