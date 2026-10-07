رفع تصرف ۱۰۰ هکتار اراضی ملی و دولتی در کردستان
به گزارش کرد پرس، زانیار زندی پیرامون آمار رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در مهر ماه جاری نیز گفت: در این مدت ۳۰۰ متر مربع از دامنه کوه نقاره کوب بیجار به ارزش ۴۰ میلیارد ریال از دست متصرفان خارج شد.
وی از برخورد قاطع با افراد متصرف و معرفی به محاکم قضایی استان خبرداد و ادامه داد: حفظ، صیانت و حراست از اراضی ملی و دولتی از مهم ترین وظایف و اولویت های این معاونت است و در این راستا، اقدامات قانونی و نظارتی با جدیت دنبال می شود.
وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تصرفات مربوط به شهر سنندج و ۱۰ درصدمربوط به مابقی شهرهای استان است، افزود: صیانت از اراضی ملی و دولتی علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، نقش مهمی در حفظ ذخایر و سرمایه های ملی و فراهم کردن زمینه بهره برداری قانونی از این اراضی دارد.
زندی با تاکید بر استمرار نظارت و برخورد قانونی با متصرفان اراضی دولتی و ملی، اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی، یک وظیفه عمومی و بین نسلی است و اجازه نخواهیم داد سرمایه های ملی و حقوق مردم با تصرفات غیرقانونی و ساخت وسازهای بدون مجوز تضییع شود.
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