شکایت وکلای لاهور طالبانی از ممانعت در انتقال پرونده به دادگاه تجدیدنظر

به گزارش کردپرس، روز چهارشنبه ۱۹ آگوست، هیئت وکلای لاهور طالبانی و بازداشت‌شدگان پرونده «لاله‌زار» اعلام کرد که به‌طور رسمی شکایتی را به ریاست دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان ارائه کرده است. این شکایت در اعتراض به ارسال نشدن و جلوگیری از انتقال پرونده به دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است.

سامان حمه احمد، از اعضای تیم حقوقی این پرونده، گفت در شکایت خود خواستار اتخاذ اقدامات قانونی و مجازات شدید قضاتی شده‌اند که به گفته او، «با انگیزه حزبی در روند اجرای قانون مداخله کرده و مانع انتقال پرونده به دادگاه تجدید نظر می‌شوند.»

به گفته وی، مهم‌ترین مطالبات تیم حقوقی شامل پایان دادن به هرگونه مداخله حزبی در امور قضایی و تصمیمات دادگاه‌ها، تضمین بی‌طرفی نهادهای امنیتی و بازگرداندن استقلال و بی‌طرفی به دستگاه قضایی و همچنین اعمال مجازات قانونی علیه قضاتی است که مانع روند قانونی رسیدگی به این پرونده می‌شوند.

از سوی دیگر، درباره وضعیت سلامت لاهور طالبانی، دانا تقی‌الدین، از تیم وکلای وی و بازداشت‌شدگان لاله‌زار، اعلام کرد که وضعیت جسمانی لاهور پایدار است، اما از نظر روانی در شرایط نامساعدی قرار دارد.

این وکیل علت وضعیت روانی او را «رفتار با وی به‌عنوان یک گروگان سیاسی و نامشخص بودن سرنوشتش» عنوان کرد؛ به‌ویژه اینکه نزدیک به یک سال از بازداشت لاهور گذشته و پرونده او همچنان به هیچ دادگاهی ارجاع نشده است.