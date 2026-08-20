برنامه ۲۰ ساله توسعه ورزش کردستان تدوین شود

به گزارش کرد پرس، احمد دنیامالی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری و شورای عالی ورزش کردستان اظهار کرد: کردستان از ظرفیت های انسانی و طبیعی ارزشمندی برخوردار است و باید با برنامه ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیت های موجود، زمینه توسعه ورزش و جوانان استان فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع عمرانی افزود: وزارت ورزش و جوانان از هر ظرفیتی که برای توسعه زیرساخت های ورزشی کردستان وجود داشته باشد، حمایت می کند و در این راستا می توان از ظرفیت مولدسازی اراضی و اماکن ورزشی برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده کرد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: استانداری کردستان می تواند در چارچوب طرح های تفصیلی، اراضی ورزشی دارای قابلیت مولدسازی را شناسایی کند تا منابع حاصل از آن برای توسعه ورزش و حتی تأمین زیرساخت های مورد نیاز حوزه جوانان و مسکن جوانان به کار گرفته شود.

دنیامالی همچنین بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی تأکید کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۷ می توان بخشی از اماکن ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا علاوه بر نگهداری مجموعه ها، سرمایه گذاری و تجهیز آنها نیز انجام شود.

بررسی عدالت در انتخاب ورزشکاران کردستان برای تیم های ملی

وی در پاسخ به مطالبات ورزشکاران کردستان درباره نحوه انتخاب اعضای تیم های ملی اظهار کرد: نظام انتخاب ورزشکاران و عملکرد فدراسیون ها با دقت بیشتری بررسی خواهد شد و در هر موردی که بی عدالتی وجود داشته باشد، وزارت ورزش پیگیری لازم را انجام می دهد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: قانون و ضوابط انتخاب ورزشکاران باید رعایت شود، اما اجازه نمی دهیم حقی از ورزشکاران مستعد استان ها تضییع شود.

دنیامالی با اشاره به موفقیت های ورزشکاران کشور گفت: در دولت چهاردهم تاکنون حدود چهار هزار مدال از رقابت های جهانی و قاره ای به دست آمده که سهم قابل توجهی از آن متعلق به بانوان است و حمایت از ورزش زنان نیز با جدیت دنبال می شود.

توسعه ورزش های ساحلی در کردستان

وی پیشنهاد توسعه ورزش های ساحلی و همگانی را از برنامه های کم هزینه و قابل اجرا در استان دانست و گفت: می توان با همکاری شهرداری ها، شوراهای اسلامی، استانداری و اداره کل ورزش و جوانان، فضاهای ساده و کم هزینه ای برای رشته هایی مانند فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی و کشتی ساحلی ایجاد کرد.

دنیامالی افزود: توسعه این فضاها علاوه بر افزایش مشارکت جوانان در فعالیت های ورزشی، می تواند به کشف استعدادهای جدید در رشته های ساحلی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به موضوع سهم یک درصدی منابع مالیاتی برای توسعه ورزش گفت: افزایش یا تغییر این سهم نیازمند بررسی های قانونی است، اما موضوعات مطرح شده از سوی استاندار و نمایندگان جامعه ورزش کردستان را پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست با مجمع نمایندگان استان در تهران برای بررسی مسائل و مطالبات ورزش کردستان خبر داد.

ورزش کردستان ظرفیت توسعه هوش مصنوعی را دارد

دنیامالی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی استان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: کردستان می تواند در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در ورزش نیز به یک استان پیشرو تبدیل شود.

وی افزود: استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در ورزش می تواند علاوه بر ارتقای عملکرد ورزشکاران و مدیریت ورزشی، فرصت های جدیدی برای اشتغال جوانان ایجاد کند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر پیگیری موضوع حمایت از قهرمانان رشته های غیرالمپیکی تأکید کرد و گفت: برخی محدودیت های موجود به دلیل قانونی بودن عناوین حمایتی نیازمند اصلاح قانون است و در این زمینه همکاری مجلس ضروری خواهد بود.

دنیامالی در پایان بر ضرورت همکاری مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مجلس، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی برای توسعه ورزش کردستان تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش استان نیازمند هم افزایی همه دستگاه ها و تبدیل برنامه های تدوین شده به اقدامات اجرایی است.