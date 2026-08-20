پروژه شمس تبریزی خوی تا یک ماه آینده افتتاح می شود

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری در جریان بازدید هیئت اعزامی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به مراحل احداث پروژه فرهنگی، تاریخی و گردشگری شمس تبریزی خوی، این پروژه را یکی از مهمترین پروژههای استان از حیث محتوایی و زیرساختی دانست و اظهار کرد: مطالعات این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد سپس ۱۶ قطعه زمین بههمراه همان برج تاریخی توسط ادارهکل میراثفرهنگی استان خریداری شد، در هفت سال نخست، حدود ۱۵ میلیارد تومان به پروژه تزریق شد که نزدیک به ۲۲ درصد پیشرفت را رقم زد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه با توجه به اهمیت آن در دستور کار جدی وزارتخانه و ادارهکل استان استان قرار گرفت، افزود: در این راستا از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳، ۳۲ میلیارد تومان به پروژه تزریق شد تا کار سرعت بگیرد، سال گذشته نیز در هفتم مرداد، تفاهمنامهای با حضور وزیر، استاندار و نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی امضا شد که بر اساس آن، پروژه باید ظرف یک سال به بهرهبرداری برسد.
او ادامه داد: نخستین اعتبار تقریباً هفت ماه پس از تفاهمنامه تزریق شد و پس از دستور استاندار مبنی بر تکمیل تشکیلات، کار بلافاصله آغاز شد، در ابتدا حدود ۳۵ نفر در پروژه فعال بودند؛ اما با تأکید وزیر بر تحقق قول دادهشده به مردم، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد و ما به وزیر و استاندار اعلام کردیم که در صورت تأمین آن، حتی با سهشیفت کاری پروژه را به سرانجام میرسانیم.
صفری تصریح کرد: اخیرا به دستور وزیر میراثفرهنگی ۱۰۰ میلیارد تومان به استان ابلاغ شد و اکنون اعتبار تخصیص یافته و بخش نخست آن به حساب ادارهکل واریز شده است بنابراین هماکنون حدود ۱۰۰ نفر در پروژه مشغول فعالیتاند و پیشرفت طرح به حدود ۷۵درصد رسیده است که امیدوارم پیشرفت پروژه در ظرف یک ماه آینده به صددرصد افزایش یافته و پروژه افتتاح شود.
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