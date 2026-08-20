به گزارش کردپرس، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این بازدید با تاکید بر جایگاه مهم آرامگاه شمس تبریزی اظهار کرد: طبق تاکیدات وزیر میراث‌فرهنگی، پروژه شمس تبریزی باید در اسرع وقت به بهره‌برداری برسد و همه ظرفیت‌های موجود برای تکمیل این پروژه باید به کار گرفته شود.

او افزود: پروژه شمس تبریزی به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان‌غربی، در دستور کار ستاد پیگیری و تحقق وعده‌های وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد و روند اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود.

کردونی همچنین از تشکیل یک ستاد ملی برای پیگیری امور مرتبط با شمس تبریزی خبر داد و گفت: این ستاد با همکاری انجمن عرفان اسلامی و با هدف ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط و فراهم کردن زمینه برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه تشکیل شده است.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: در همین راستا، هفته گذشته نیز اعضای انجمن عرفان اسلامی با حضور دکتر فاطمه طباطبایی با وزیر میراث‌فرهنگی دیدار و درباره موضوعات مرتبط با شمس تبریزی و ضرورت توجه جدی به این ظرفیت فرهنگی و معنوی گفت‌وگو کردند.

او با تاکید بر اینکه تحقق بهره‌برداری از این پروژه نیازمند هم‌افزایی مؤثر میان مجموعه‌های اجرایی و مدیریت استان است، افزود: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی فرمانداری و استانداری و هماهنگی مدیریت شهری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع عملیات و رفع موانع پیش‌رو داشته باشد.

کردونی با تاکید بر اینکه پروژه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری لزوما طرح‌هایی عمرانی نیستند، گفت: پروژه شمس تبریزی از ظرفیت آن برخوردار است که به یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه گردشگری فرهنگی و ادبی در شمال‌غرب کشور تبدیل شود و بهره‌برداری به‌موقع از آن باید با رویکردی فراتر از تکمیل یک پروژه ساختمانی دنبال شود.

به گزارش کردپرس، مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه شمس خوی، سال ٩٧ با برآورد هزینه ٢٠ میلیارد تومانی کلنگ زنی شد، اما تزریق قطره‌چکانی اعتبارات که برعهده سازمان برنامه و بودجه و استانداری بود، سبب شد این پروژه ملی همچنان در انتظار ساخت باقی بماند و اکنون با گذشت چندین سال از آن زمان هزینه اتمام طرح بر اثر تورم، گرانی مصالح و هزینه ها چندین برابر افزایش یافته است و مقرر شده است تا کنگره بین المللی شمس و مولانا در مهر ماه امسال تکمیل شود!!

مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه شمس تبریزی خوی در مساحت ٧ هزار متر مربع و زیربنای ٣ هزار و ٢٠٠ مترمربع شامل فضاهای نمایشگاهی، موزه، آمفی‌تئاتر، کتابخانه، واحدهای پژوهشی، واحدهای خدمتی و رفاهی و محوطه باز فضای سبز و آب‌نما همچنان در حال اجرا است.

آرامگاه شمس تبریزی از مکان‌های گردشگری و زیارتی استان آذربایجان‌غربی است که مدفن شمس تبریزی شاعر صوفی قرن ششم در آنجا قرار دارد/.