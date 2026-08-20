به گزارش کردپرس، ندیم شیمشک، مسئول بخش فوتبال آمداسپور، و بشنیک هاسی، سرمربی این تیم، در نشستی با حضور شماری از خبرنگاران محلی و سراسری درباره شرایط تیم، نقلوانتقالات و برنامههای فصل جدید توضیح دادند.
در این نشست پلاکاردها و بنرهایی با شعار کردی «Em ten» به نمایش درآمد.
جذب ۱۷ بازیکن جدید
شیمشک با اشاره به برگزاری اردوی آمادهسازی آمداسپور از ابتدای جولای در ارزروم گفت این تیم طی آن اردو سه مسابقه تدارکاتی برگزار کرد و ۹ بازیکن جدید نیز به جمع بازیکنان پیوستند.
به گفته او، دو بازیکن دیگر نیز در اردوی ۲۰ جولای بوردور به تیم اضافه شدند و آمداسپور پیش از آغاز لیگ ۱۶ انتقال انجام داد. با نهاییشدن آخرین خرید، شمار بازیکنان جذبشده به ۱۷ نفر رسیده است.
شیمشک جذب بازیکن برای تیمی تازهوارد مانند آمداسپور را در مقایسه با باشگاههای شهرهای شناختهشدهای چون استانبول دشوارتر دانست.
او افزود زمین مسابقه آمداسپور آماده شده و امکانات باشگاه نیز در دست بازسازی است. به گفته شیمشک، عملیات مرمت محل اقامت بازیکنان با استانداردی نزدیک به هتل پنجستاره انجام شده و دومین زمین تمرین مجموعه نیز تا ۲۰ روز آینده آماده خواهد شد.
هاسی: شروع خوبی داشتیم
بشنیک هاسی درباره روند آمادهسازی تیم گفت تشکیل تیمی تازه در آغاز فصل فرایندی دشوار است؛ زیرا بازیکنان جدید باید علاوه بر تیم، با شهر و محیط پیرامون خود نیز سازگار شوند.
او افزود: «میدانم لیگ بسیار دشواری پیش رو داریم و باید سخت کار کنیم. هیئتمدیره هنگام توافق با من وعده داد بازیکنان موردنیاز و مناسب را جذب کند و اکنون نیز همین کار را انجام میدهد. از تیم فعلی رضایت دارم؛ اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.»
سرمربی آمداسپور پیروزی خانگی برابر ارزروماسپور و کسب سه امتیاز نخست را شروعی خوب توصیف کرد؛ بااینحال گفت تیم برای رشد و رسیدن به سطح مطلوب باید گامبهگام پیش برود.
احتمال جذب سه بازیکن دیگر
هاسی درباره نقلوانتقالات اظهار داشت ورود ۱۷ بازیکن جدید به معنای جدایی همین تعداد بازیکن است و خریدهای انجامشده با توجه به نیازهای تیم صورت گرفتهاند. او افزود آمداسپور همچنان در برخی پستها به بازیکنان متفاوتی نیاز دارد و مدیریت باشگاه برای جذب گزینههای مناسب تلاش میکند.
ندیم شیمشک نیز از برنامه باشگاه برای تقویت خط حمله، خط میانی و جناح چپ خبر داد و گفت: «حدود دو ماه است با یک مهاجم مذاکره میکنیم و سرمربی نیز خواهان جذب او است. تنها برای انجام انتقال بازیکن نمیخریم و تاکنون هیچ بازیکنی را بدون تأیید سرمربی جذب نکردهایم. ممکن است دو یا سه بازیکن دیگر نیز به تیم اضافه شوند.»
شیمشک: فنرباغچه بازیکنان موردنظرمان را نداد
مسئول بخش فوتبال آمداسپور از پاسخ منفی فنرباغچه به درخواست این باشگاه برای جذب چهار یا پنج بازیکن خبر داد. او گفت: «ما چهار یا پنج بازیکن از فنرباغچه خواستیم؛ اما آنها این بازیکنان را در اختیارمان نگذاشتند و تلاش کردند بازیکنانی را که نمیخواستیم به ما بدهند. در افکار عمومی بهگونهای وانمود شد که چون رئیس فنرباغچه اهل دیاربکر است، به ما بازیکن خواهد داد.»
شیمشک افزود آمداسپور تاکنون بازیکن قرضی جذب نکرده و تمامی بازیکنان جدید را با پرداخت حق انتقال به خدمت گرفته است: «ما بازیکن نمیگیریم تا برای گالاتاسرای یا فنرباغچه پرورش دهیم. نمیگویم در آینده هرگز بازیکن قرضی نخواهیم گرفت؛ اما تاکنون چنین کاری نکردهایم.»
استعدادهای آکادمی زیر نظر کادر فنی
هاسی درباره استفاده از بازیکنان آکادمی باشگاه گفت شماری از آنان در تمرینات تیم بزرگسالان حضور داشتهاند؛ اما برای انتخاب بازیکنان جوان باید عملکردشان با دقت دنبال شود. او افزود: «اطمینان دارم استعدادهای پنهان بسیاری در دیاربکر وجود دارند. بازیکنانی مانند جوان و حسن ییلدیریم را در اختیار داریم. قصد داشتم حسن را در ترکیب اصلی یکی از مسابقات تدارکاتی بوردور قرار دهم؛ اما متأسفانه مصدوم شد. ما از پیشرفت بازیکنان جوان استقبال میکنیم.»
ستاره نمیخواهیم؛ بازیکن جنگنده میخواهیم
سرمربی آمداسپور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تبدیلشدن این تیم به «بارسلونا» گفت: «تیم هنوز در آن موقعیت قرار ندارد. ابتدا باید هویت تیمی خود را شکل دهیم و حضورمان در سوپرلیگ را تثبیت کنیم.»
هاسی افزود: «من به بازیکن ستاره نیاز ندارم؛ به بازیکن جنگنده احتیاج دارم. برای نخستینبار در سوپرلیگ حضور داریم و فصل دشواری پیش رو خواهیم داشت. بازیکنان گرسنه موفقیت و جنگنده میخواهیم. هنوز آماده نیستیم و باید بیشتر کار کنیم.»
او همچنین از هواداران آمداسپور تمجید کرد و گفت حمایت از این تیم تنها به دیاربکر محدود نیست و حتی از بلژیک نیز پیامهایی از طرف هواداران دریافت کرده است.
هاسی درباره شهر آمد گفت این شهر از تصور اولیه او زیباتر است و اشتیاق مردم آن به فوتبال توجهش را جلب کرده است.
هاسی: ضعفهایمان را شناختیم
سرمربی آمداسپور حضور همزمان پنج بازیکن جدید در یک مسابقه را دشوار دانست و گفت برخی بازیکنان هنوز برای رسیدن به آمادگی کامل جسمانی و سازگاری با سیستم تیم به زمان نیاز دارند. او افزود: «در مسابقه برابر ارزروماسپور پیروز شدیم؛ اما کمبودهای خود را نیز دیدیم. باید روی انسجام دفاعی و عملکرد تیم در قالب بلوکها بیشتر کار کنیم. بااینحال نشانههای مثبتی برای آینده میبینم.»
هاسی همچنین دیدار آینده برابر قوجائلیاسپور را مسابقهای دشوار توصیف کرد و قدرت دفاعی و حمایت گسترده هواداران حریف را از ویژگیهای این تیم دانست.
او درباره فشار تماشاگران در مسابقات خارج از خانه نیز گفت بازیکنان باید بر زمین مسابقه و وظایف حرفهای خود تمرکز کنند و تحت تأثیر فضای ورزشگاه قرار نگیرند.
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