کورتەی هەواڵەکانی ۲۹ی گەلاوێژی ۱۴۰۵ی هەتاوی

ڕوکسان محەمەد وتەبێژی YPJ:

بوونی هێزی ژنان لە سوپای نوێی سووریادا، سوپاکە لە سەردەمی بەعس جیا دەکاتەوە

«ڕوکسان محەمەد» وتەبێژی یەکینەکانی پاراستنی ژنان ڕایگەیاند کە ئەم هێزە پێشنیازی خۆی بۆ ئایندەی پێکهاتەی سەربازی پێشکەشی وەزارەتی بەرگریی سووریا کردووە و چاوەڕێی وەڵامی فەرمیی دیمەشقە و وتیشی بوونی هێزی ژنان لە سوپای نوێی سووریادا، سوپاکە لە سەردەمی بەعس جیا دەکاتەوە.









پارێزەرێکی ئۆجەلان:

جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە بەندە بە بارودۆخی ئۆجەلانەوە

مەزڵووم دینچ بریکاری یاسایی عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەڵێت: "جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە بەندە بە بارودۆخی عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە، دەشڵێت پێویستە پێگەی سەرۆک ئاپۆ بە فەرمی بناسرێت و یاسایی چوارچێوە لە ژێر هەماهەنگیی ئەودا بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە".









ئەردۆغان: یاسای چوارچێوەیی چووە واری جێبەجێکردنەوە

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، رایگەیاند: "یاسای بەهێزکردنی پشتیوانیی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" چووە بواری جێبەجێکردنەوە و سوپاسێ هەموو ئەو پارت و گرووپە سیاسییانەی کرد کە هەڵوێستێکی بنیاتنەرانەیان لەمبارەوە هەبووە.







نووری مالیکی:

هێرشی سەر هەرێم لە لایەن هەر لایەن یان گرووپێکەوە ئەنجام درابن، رەتکراوەن

نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، هەڵوێستی خۆی لەسەر هێرشەکەی سەر نووسینگەی مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیاند و وتی هەر هێرشێک زیان بە ئاسایشی هەرێمی کوردستان، دامەزراوە فەرمییەکان و سەقامگیریی عێراق بگەیەنێت، بە هیچ شێوەیەک قابیلی قبووڵکردن نییە.