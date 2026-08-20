۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹

بیشترین داوطلب کنکور در آذربایجان غربی از گروه تجربی است

بیشترین داوطلب کنکور در آذربایجان غربی از گروه تجربی است

سرویس آذربایجان غربی- رئیس دانشگاه ارومیه گفت: بیشترین تعداد داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ در آذربایجان غربی از گروه آزمایشی تجربی هستند.

به گزرش کردپرس، محمود رضازاد باری پنجشنبه ۲۹ مرداد در حاشیه برگزاری کنکور سراسری ۱۴٠۵ در ارومیه از رقابت داوطلبان آزمون سراسری در ۱۷ شهرستان استان خبر داد و گفت: همزمان با سراسر کشور آزمون سراسری کنکور، ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ با شرکت ۴۵ هزار و ۸۴۳ داوطلب در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف استان بیان کرد: گروه علوم تجربی با ۲۲هزار و ۲۱۵ داوطلب و بیشترین تعداد داوطلب، از صبح روز پنجشنبه ۲۹ مرداد رقابت می‌کنند.

رضازاد با بیان اینکه ۱۶۱۶ داوطلب گروه هنر و ۳۴۸۴ داوطلب نیز در گروه زبانهای خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه به رقابت خواهند پرداخت، ادامه داد: ۲۹۷۷ داوطلب گروه ریاضی و ۱۵ هزار و ۵۵۱ داوطلب در گروه انسانی نیز صبح روز جمعه ۳۰ مرداد به رقابت خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: آزمون امروز بدون مشکل برگزار شده است. 

کد مطلب 2798438

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