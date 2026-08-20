به گزارش کردپرس، زبان آموزان کارگاه زبان کردی انجمن حفاظت و توسعه زبان کردی «کوردی‌پارێز» (Kurdî-Parêz) در دیلوک (غازی‌آنتپ)، در گزارشی زبان مادری را پایه موجودیت و هویت یک ملت دانستند و از کردهای ساکن این شهر خواستند برای آموختن علمی زبان خود به این کارگاه بپیوندند.

انجمن حفاظت و توسعه زبان کردی «کوردی‌پارێز» در دیلوک، برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان کردی را برای ساکنان این شهر ادامه می‌دهد.

فعالان این انجمن هدف از برگزاری دوره‌ها را تنها آموزش خواندن و نوشتن نمی‌دانند و آشنایی زبان آموزان با هویت و فرهنگ کردی را نیز بخشی از برنامه آموزشی خود معرفی می‌کنند. زبان آموزان این کارگاه با اشاره به اهمیت زبان مادری، هدف خود را حفاظت و توسعه همه‌جانبه زبان کردی عنوان کردند.

زبان مسئله موجودیت است

کمال آق بولوت، یکی از شرکت‌کنندگان در این کارگاه، زبان را دارای نقشی ریشه‌ای در زندگی انسان و مسئله‌ای مرتبط با موجودیت یک ملت توصیف کرد.

او کارگاه‌های زبان کردی را در برابر سیاست‌هایی که به گفته او این زبان را از زندگی اجتماعی کنار می‌زنند، فضایی برای حفاظت و بازسازی زبان دانست.

آق بولوت گفت: «تلاش می‌کنیم زبانمان را توسعه دهیم و می‌خواهیم فرزندانمان نیز همراه ما باشند. پس از آمدن به اینجا فهمیدیم زبان خود را ناقص رها کرده و در حق آن بی‌انصافی کرده‌ایم. اینجا زبان کردی را به‌صورت علمی و دانشگاهی می‌آموزیم. همه مردم ما باید بیایند و زبان خود را در سطحی علمی فرا بگیرند.»

احساس کردیم در آستانه خانه خود به دریایی رسیده‌ایم

نفیسه بوز، یکی دیگر از زبان آموزان، حضور در این انجمن را به «رسیدن به خانه و آستانه خود» تشبیه کرد. او گفت توانایی صحبت‌کردن به زبان کردی به‌تنهایی کافی نیست و آموزش نوشتار و شناخت علمی این زبان در کارگاه، افق تازه‌ای پیش روی زبان آموزان گشوده است.

بوز گفت: «کردی می‌دانستیم؛ اما در نوشتن کاستی داشتیم. با این آموزش یاد می‌گیریم قلم خود را به زبان مادری‌مان به حرکت درآوریم. برای زبان مادری‌مان که صدها سال نادیده گرفته شده است، اینجا هستیم.» او برگزاری چنین کارگاهی در شهری مانند دیلوک را بسیار ارزشمند دانست و افزود: «باور نمی‌کردیم چنین کارگاهی در این شهر افتتاح شود. جوانان، مادران و همه مردم باید بیایند و هویت و شیوه نوشتن زبان خود را بیاموزند. این فراخوان ما است؛ بیایید و آموزش ببینید.»

هدف؛ حفاظت همه‌جانبه از زبان کردی

عبدالرحمان یارداک، مدرس کارگاه‌های کوردی‌پارێز، گفت این انجمن با وجود آنکه تنها سه ماه از آغاز فعالیتش می‌گذرد، کار خود را با انگیزه‌ای جدی آغاز کرده است.

او درباره فعالیت کارگاه گفت: «هفته‌ای دو روز گرد هم می‌آییم، زبان و الفبای کردی را بررسی می‌کنیم و درباره آنها به گفت‌وگو می‌پردازیم. اکنون هنوز در مرحله آغازین قرار داریم.»

یارداک حفاظت و توسعه زبان را نیازمند تلاشی جمعی دانست و درباره برنامه‌های آینده انجمن گفت: «با افزایش شمار زبان آموزان و مدرسان، می‌خواهیم زبانمان گسترده‌تر شود و از همه جنبه‌ها مورد حفاظت قرار گیرد و توسعه یابد.»