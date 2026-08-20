۳۷ پروژه نیمه تمام ورزشی کردستان نیازمند سه هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست شورای اداری و شورای عالی ورزش کردستان با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، گفت: جامعه ورزش استان مطالبات متعددی را مطرح کرده که همه این موارد به صورت مکتوب جمع بندی و در اختیار وزیر ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود برای تأمین منابع ورزشی، افزود: استان آمادگی دارد از ظرفیت بخش خصوصی و مولدسازی املاک مجموعه های ورزشی برای ایجاد ارزش افزوده و تأمین بخشی از هزینه های توسعه ورزش استفاده کند و در این زمینه همکاری لازم با اداره کل ورزش و جوانان انجام خواهد شد.

استاندار کردستان همچنین خواستار بازنگری در فرآیند انتخاب ورزشکاران استان برای حضور در تیم های ملی شد و اظهار کرد: کردستان از استعدادهای ورزشی و مربیان توانمندی برخوردار است و در مواردی ورزشکاران استان به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند، اما به دلیل برخی ملاحظات و اعمال سلیقه در فدراسیون ها از فهرست نهایی تیم های ملی کنار گذاشته می شوند.

لهونی تأکید کرد: لازم است فدراسیون های ورزشی با نگاه عادلانه تری ظرفیت های ورزشکاران کردستان را مورد ارزیابی قرار دهند تا استعدادهای این استان فرصت حضور در تیم های ملی و میادین بین المللی را پیدا کنند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از استان های کمتر برخوردار در حوزه ورزش، ادامه داد: ظرفیت قانونی برای حمایت از ورزش ایجاد شده، اما سهم یک درصدی پیش بینی شده از منابع مالیاتی برای استان های محروم، با توجه به محدودیت پایه های مالیاتی این مناطق، اثرگذاری کافی ندارد.

استاندار کردستان پیشنهاد کرد سهم حمایت از ورزش در استان های محروم افزایش یابد تا امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت های قانونی و منابع مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت های ورزشی فراهم شود.

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط توسعه ای کردستان، یادآور شد: این استان به دلیل هشت سال درگیری مستقیم با جنگ تحمیلی، در سال های گذشته از بخشی از فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صنعتی کشور عقب ماند و امروز با انباشت مطالبات و نیازهای زیرساختی مواجه است.

وی بیان کرد: اگرچه در سال های گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساخت ها انجام شده، اما برای جبران عقب ماندگی ها باید رویکردی بلندمدت و مبتنی بر اجرای طرح های اساسی و پیشران توسعه در استان دنبال شود.

استاندار کردستان با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در استان، گفت: تخصیص حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای یکی از طرح های بزرگ گردشگری استان، اقدامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت ها و نشان دهنده توجه دولت به کردستان است.

لهونی همچنین سرعت اجرای طرح آبرسانی اضطراری به شهر بانه را از نمونه های موفق اجرای پروژه های زیرساختی عنوان کرد و افزود: این طرح با ۲۳ کیلومتر خط انتقال، چند ایستگاه پمپاژ و اعتباری حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، در مدت چهار ماه و نیم از مرحله آغاز تا بهره برداری تکمیل شد.

وی اظهار کرد: اجرای چنین طرح هایی نشان می دهد با حمایت و پشتیبانی مستمر، هماهنگی دستگاه ها و برگزاری جلسات منظم برای رفع موانع، می توان پروژه های بزرگ را با سرعت بیشتری به نتیجه رساند.

استاندار کردستان بر ضرورت همکاری و هم افزایی دولت، مجلس و مجموعه های اجرایی برای رفع مشکلات استان تأکید کرد و ادامه داد: توسعه کردستان تنها با همکاری همه بخش ها و تمرکز بر اقدامات اساسی و بلندمدت امکان پذیر است.