به گزارش کردپرس، در ادامه تجمع هفتگی برخی خانواده های اعضای PKK مقابل دفتر استانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) در موش، خانوادههایی که مدعیاند فرزندانشان از سوی PKK ربوده شدهاند، از آنان خواستند از فرصت کنونی استفاده کرده و تسلیم شوند.
این خانوادهها که چهارشنبه هر هفته مقابل ساختمان دفتر استانی دم پارتی در موش تجمع میکنند، با در دست داشتن تصاویر فرزندان خود بار دیگر خواستار بازگشت آنان شدند.
علاءالدین کوچهان، یکی از شرکتکنندگان در این تجمع، گفت سالهاست هیچ خبری از پسرش ندارد.
کوچهان خطاب به فرزندش گفت: «ماندن در آنجا هیچ معنایی ندارد. جز این قوانین، کسی نمیتواند شما را نجات دهد. ماندن در آنجا و خدمتکردن به دیگران بیهوده است. ما سالهاست منتظر شما هستیم و چشمبهراه بازگشتتان ماندهایم. دیگر بازگردید و بیایید.»
ناجیه سونمز ییلدیز نیز خطاب به فرزندش اظهار داشت: «عثمان، سالهاست منتظر تو هستیم. بیا و خود را به دولت تسلیم کن. این فرصت در اختیار شما قرار گرفته است؛ آن را از دست ندهید. هر خانوادهای منتظر فرزند خود است. بسیار دلتنگت شدهایم.»
نظر شما