استقبال کوهنوردان داخلی و خارجی از صعود تابستانی به قله آرارات + تصاویر

به گزارش کردپرس، کوه آرارات با ارتفاع پنجهزار و ۱۳۷ متر که بلندترین کوه ترکیه محسوب میشود، در پرتحرکترین فصل صعود سال میزبان گروههای متعددی از کوهنوردان داخلی و خارجی است.کوه آرارات در شهرستان دوغوبایزید استان آگری، در تمام فصلهای سال در برنامه صعود کوهنوردان قرار دارد.
قله این کوه در هر چهار فصل پوشیده از برف است و کوهنوردانی که قصد صعود به آن را دارند، ابتدا به دوغوبایزید میروند و از آنجا همراه راهنمایان با مینیبوس به سکونتگاههای چَویرمه و اِلِه، محل آغاز صعود، منتقل میشوند.
کوهنوردان پس از چند ساعت پیمودن مسیری دشوار، خود را به اردوگاه نخست در ارتفاع سههزار و ۲۰۰ متری میرسانند و مدتی در آنجا استراحت میکنند.
آنان روز بعد صعود را تا اردوگاه دوم در ارتفاع چهارهزار و ۲۰۰ متری ادامه میدهند. کوهنوردان شبهنگام از این اردوگاه بهسوی قله حرکت میکنند تا همزمان با سپیدهدم به ارتفاع پنجهزار و ۱۳۷ متری برسند و طلوع خورشید را از بلندترین نقطه ترکیه تماشا کنند.
صعودکنندگان پس از توقف کوتاهی بر فراز قله، مسیر بازگشت را در پیش میگیرند و برنامه صعود خود را به پایان میرسانند.
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