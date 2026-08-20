استقبال کوهنوردان داخلی و خارجی از صعود تابستانی به قله آرارات + تصاویر

به گزارش کردپرس، کوه آرارات با ارتفاع پنج‌هزار و ۱۳۷ متر که بلندترین کوه ترکیه محسوب می‌شود، در پرتحرک‌ترین فصل صعود سال میزبان گروه‌های متعددی از کوهنوردان داخلی و خارجی است.کوه آرارات در شهرستان دوغوبایزید استان آگری، در تمام فصل‌های سال در برنامه صعود کوهنوردان قرار دارد.

قله این کوه در هر چهار فصل پوشیده از برف است و کوهنوردانی که قصد صعود به آن را دارند، ابتدا به دوغوبایزید می‌روند و از آنجا همراه راهنمایان با مینی‌بوس به سکونتگاه‌های چَویرمه و اِلِه، محل آغاز صعود، منتقل می‌شوند.

کوهنوردان پس از چند ساعت پیمودن مسیری دشوار، خود را به اردوگاه نخست در ارتفاع سه‌هزار و ۲۰۰ متری می‌رسانند و مدتی در آنجا استراحت می‌کنند.

آنان روز بعد صعود را تا اردوگاه دوم در ارتفاع چهارهزار و ۲۰۰ متری ادامه می‌دهند. کوهنوردان شب‌هنگام از این اردوگاه به‌سوی قله حرکت می‌کنند تا هم‌زمان با سپیده‌دم به ارتفاع پنج‌هزار و ۱۳۷ متری برسند و طلوع خورشید را از بلندترین نقطه ترکیه تماشا کنند.

صعودکنندگان پس از توقف کوتاهی بر فراز قله، مسیر بازگشت را در پیش می‌گیرند و برنامه صعود خود را به پایان می‌رسانند.