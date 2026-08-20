رویترز: حمله اسرائیل به پایگاه هوایی سوریه، ترکیه را در آستانه واکنش نظامی قرار داد

به گزارش کردپرس ایالات متحده در تلاش است سازوکاری برای جلوگیری از درگیری و سوءبرداشت میان ترکیه، اسرائیل و سوریه ایجاد کند.
به نوشته رویترز، تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، پس از حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه، در گفتوگویی تلفنی با رویترز جزئیاتی از این تلاشها ارائه کرد.
باراک گفت ترکیه از حملات اسرائیل اطلاع قبلی نداشت و پس از مشاهده حرکت جنگندهها بهسوی شمال و نزدیکشدن آنها به حریم سرزمینی خود، میتوانست بهطور منطقی برای واکنشی نظامی آماده شود. او افزود: «خوشبختانه افراد خویشتندار توانستند مانع وخیمترشدن اوضاع شوند.»
احتمال حضور ترکیه در پایگاه ابوالضهور
ترکیه حملات اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالضهور در شمالغرب سوریه را محکوم کرد؛ اما درباره احتمال ایجاد سازوکار جلوگیری از درگیری توضیحی ارائه نداد.
باراک گفت حمله اسرائیل ناشی از این تصور بود که ترکیه ممکن است در آیندهای نزدیک حضور خود را در پایگاه ابوالضهور افزایش دهد؛ تصوری که به گفته او میتواند درست یا نادرست بوده باشد.
نماینده آمریکا اظهار داشت: «این اتفاق ضرورت ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از درگیری میان اسرائیل، سوریه و ترکیه را برجسته میکند. ما بهطور فعال برای ایجاد چنین سازوکاری تلاش میکنیم تا از سوءبرداشتهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. اکنون اولویت، کاهش تنشها و فراهمکردن فضا برای رویکردی سنجیدهتر است.»
سازوکار جلوگیری از درگیری، کانال ارتباطی ویژهای است که با هدف پیشگیری از سوءتفاهم یا رویارویی ناخواسته میان بازیگران نظامی و سیاسی ایجاد میشود.
افزایش تنش میان ترکیه و اسرائیل بر سر سوریه
ترکیه و اسرائیل هر دو با سوریه مرز مشترک دارند و طی ماههای اخیر تنش میان آنها بر سر تحولات این کشور افزایش یافته است.
آنکارا به یکی از متحدان اصلی دولت احمد الشرع، رئیسجمهوری سوریه، تبدیل شده و در زمینه آموزش ارتش، بازسازی نهادهای دولتی و زیرساختها و ارائه حمایتهای نظامی و دیپلماتیک با دمشق همکاری میکند.
پایگاه هوایی ابوالضهور در حدود ۷۰ کیلومتری شرق مرز ترکیه قرار دارد. این پایگاه از سال ۲۰۱۳ بهعنوان فرودگاهی اختصاصی برای فعالیتهای نظامی مورد استفاده قرار نگرفته و طی جنگ داخلی سوریه چند بار میان نیروهای حکومت پیشین و گروههای مخالف دستبهدست شده است.
تلویزیون دولتی «الاخباریه» سوریه به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد اسرائیل هشت حمله هوایی به باند پرواز و تأسیسات ذخیرهسازی این پایگاه انجام داده است. یک منبع نظامی دیگر و یکی از ساکنان منطقه نیز به رویترز گفتند این حملات تلفات جانی نداشتهاند.
ارتش اسرائیل از اظهارنظر درباره این حملات خودداری کرد.
واشنگتن خواستار سازوکاری گستردهتر است
اسرائیل سالهاست اهدافی را در خاک سوریه بمباران میکند و هدف این حملات را مقابله با نفوذ ایران و جلوگیری از انتقال سلاح به حزبالله لبنان عنوان کرده است.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴ نیز اسرائیل با بدبینی به حاکمان جدید سوریه نگریسته و عملیات نظامی خود در این کشور را ادامه داده است.
سوریه و اسرائیل از زمان بهقدرترسیدن نیروهای تحت فرماندهی احمد الشرع، چندین دور مذاکره درباره کاهش تنش و مسائل مرزی برگزار کردهاند؛ اما تاکنون به توافقی دست نیافتهاند.
باراک حمله اخیر را نشانه ضرورت گسترش این مذاکرات دانست و گفت: «حادثهای مانند آنچه امروز رخ داد، نشان میدهد که باید این تلاشها تشدید و روند موجود گستردهتر شود.»
به گفته او، آمریکا هماکنون نیز تبادل اطلاعات و گفتوگو میان طرفها را تسهیل میکند؛ اما سازوکار موجود به ساختاری قدرتمندتر و منابع بیشتری نیاز دارد.
نماینده آمریکا افزود: «سرمایهگذاری در چنین سازوکارهایی بسیار کمهزینهتر از توسل به شیوههای نظامی برای برقراری ارتباط است؛ شیوههایی که ممکن است صدها میلیون دلار هزینه داشته باشند.»
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