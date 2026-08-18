کردستان در جمع استان های برتر اجرای طرح ملی «مهتاب» قرار گرفت

بە گزارش کرد پرس، حسینی مهر در مراسم اجرای هجدهمین مانور طرح ملی مهتاب در استان کردستان کە بە صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، گفت: هر هفته شرکت های توزیع نیروی برق که عملکرد مطلوبی در اجرای طرح «مهتاب» داشته باشند، به عنوان شرکت های برتر شناسایی و معرفی می شوند.

وی با اشاره به روند ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق، افزود: این ارزیابی به صورت مستمر انجام می شود و شرکت هایی که در اجرای محورهای مختلف طرح «مهتاب» عملکرد بهتری داشته باشند، در جمع شرکت های برتر قرار می گیرند.

۷۶۰ کنتور معیوب برق کردستان تا پایان مرداد تعیین تکلیف می شود

در ادامە این مراسم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به آغاز طرح "مهتاب" به عنوان یک ابتکار و ایده، اظهار کرد: در این طرح چهار محور اصلی شامل شناسایی و تعیین تکلیف انشعاب های غیرمجاز، واگذاری و نصب کنتورهای هوشمند، شناسایی و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب در دستور کار قرار گرفته است.

محمدسعید با تأکید بر ضرورت تسریع در تعویض کنتورهای معیوب، ادامه داد: برای این بخش ضرب الاجلی تا پایان مردادماه تعیین شده است و انتظار داریم با همکاری مدیران شهرستان ها، تعداد ۷۶۰ کنتور معیوب تا پایان مردادماه به صفر برسد.

وی با بیان اینکه ارائه آمار و گزارش اقدامات از سوی شهرستان ها باید به صورت مستمر انجام شود، یادآور شد: انتظار داریم مدیران شهرستان ها گزارش اقدامات انجام شده در قالب طرح «مهتاب» را حداکثر تا ساعت ۲۲ هر روز ارسال کنند تا روند اجرای طرح به صورت دقیق رصد شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در قالب این طرح، بیان کرد: تاکنون ۱۶ هزار و ۶۰۰ فقره چاه مورد تست و پایش قرار گرفته و از ۵ هزار و ۷۷۰ مرکز تجاری نیز بازدید شده است.

سلطانی گفت: در همین راستا از یک هزار و ۴۰۰ مجتمع بین راهی بازدید به عمل آمده و ۱۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه چراغ در معابر شهری، بین شهری و جاده ای تعدیل شده است.

وی همچنین از بازدید یک هزار و ۹۳ مسجد و مرکز فرهنگی در قالب طرح «مهتاب» خبر داد و افزود: در جریان اقدامات انجام شده، ۲۱۷ دستگاه رمزارز غیرمجاز نیز کشف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به میزان انرژی احصاشده در مجموع اقدامات انجام شده، اظهار کرد: در مجموع این اقدامات، ۹ میلیون و ۲۹ هزار و ۶۳۰ کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.

سلطانی همچنین به اقدامات انجام شده در بازار تاناکورا اشاره کرد و ادامه داد: سال ها در این محدوده با مواردی از مصرف های غیرمجاز مواجه بودیم که در قالب طرح «مهتاب»، اقدامات لازم برای ساماندهی این وضعیت انجام شده و تاکنون بیش از ۲۰۰ انشعاب و شمارشگر واگذار شده است.

وی تعیین تکلیف انشعاب های غیرمجاز را یکی از برنامه های شرکت توانیر عنوان کرد و یادآور شد: استان کردستان در بسیاری از این اقدامات وضعیت مطلوبی دارد و مواردی که در برخی شهرهای دیگر کشور مشاهده شده، در استان کردستان وجود نداشته است.