ورود بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو به منطقه آزاد قصرشیرین

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین از ورود بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو به این منطقه خبر داد و گفت: با تسریع فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود، شمار خودروهای واردشده به منطقه آزاد قصرشیرین تا پایان ماه آینده به هزار دستگاه می‌رسد.

به گزارش کردپرس، رضا قبادی‌مهر اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ دستگاه خودرو وارد منطقه آزاد قصرشیرین شده و با استمرار روند کنونی، پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان ماه آینده به یک‌هزار دستگاه برسد.

وی افزود: در نشست هماهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین با شرکت‌های منتخب، روند اجرایی فعالیت‌ها و موانع موجود بررسی و بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و شرکت‌های واردکننده برای تسریع امور تأکید شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین ادامه داد: تسهیل فرآیندهای اجرایی، بهبود روند ارائه خدمات به متقاضیان و استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از محورهای این نشست بود.

قبادی‌مهر درباره تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد قصرشیرین نیز گفت: این خودروها امکان تردد در سراسر استان کرمانشاه را دارند و این موضوع بر اساس تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استاندار و مصوبه شورای تأمین استان انجام شده است.

وی افزود: تردد این خودروها در سراسر جغرافیای استان در چارچوب تصمیمات و اختیارات قانونی استان دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین همچنین از پیگیری ورود خودروهای کارکرده خبر داد و گفت: با حمایت استاندار کرمانشاه، ورود خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال نیز تا پایان سال جاری به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، اظهار کرد: حمایت‌های استاندار از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد قصرشیرین نقش مهمی در تسریع فرآیندها و پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه داشته است.

قبادی‌مهر تأکید کرد: در صیانت از حقوق و منافع مردم و توسعه منطقه آزاد قصرشیرین، از همه ظرفیت‌های قانونی و راهکارهای موجود استفاده خواهیم کرد و در این مسیر با کسی تعارف نداریم.

وی افزود: با هرگونه کارشکنی و مخالفتی که برخلاف منافع مردم و روند توسعه منطقه باشد، برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به منطقه را از منابع رسمی دنبال کنند و گفت: مردم به شایعات و اخبار منفی غیرمستند توجه نکنند و اطلاعات و تصمیمات مربوط به منطقه را از مسیرهای رسمی دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه سایر مناطق آزاد جدیدالتأسیس کشور گفت: سازوکارهای مشابه در زمینه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در بیش از ۱۱ منطقه آزاد جدیدالتأسیس در استان‌های مرزی نیز در حال اجراست.

قبادی‌مهر گفت: مرکز شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه با حضور مقامات استانی و کشوری به‌صورت رسمی افتتاح شد.

وی همچنین از برگزاری نشست هماهنگی سازمان منطقه آزاد قصرشیرین با حضور شرکت‌های منتخب، عضو منتخب هیأت مدیره و معاون توسعه اقتصادی، معاون توسعه مدیریت، فرمانده انتظامی قصرشیرین، فرمانده پلیس راهور و روسای ادارات استاندارد و محیط زیست برگزار شد.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین افزود: این نشست با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، بهبود فرآیندهای خدماتی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین برگزار شد.

قبادی مهر تأکید کرد: روند توسعه منطقه آزاد با جدیت ادامه دارد و این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رونق اقتصادی و اشتغال منطقه را دنبال می‌کند.

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