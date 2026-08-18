نجات جوان ۲۸ ساله پس از قطع کامل نای و پارگی مری در سنندج

به گزارش کرد پرس، این بیمار حدود سه هفته پیش بر اثر گیرکردن طناب به ناحیه گردن، با آسیب های شدید و هم زمان چند عضو حیاتی به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شد.

لقمان قادری، فوق تخصص جراحی قفسه سینه مرکز فوق تخصصی کوثر سنندج، گفت: بررسی های اولیه نشان داد بیمار دچار قطع کامل تراشه، پارگی مری و آسیب تعدادی از عروق گردن از جمله ورید ژوگولار شده است.

وی افزود: جراح کشیک بیمارستان بانه با انجام اینتوباسیون از محل پارگی تراشه و کنترل خونریزی عروقی، اقدامات حیاتی اولیه را انجام داد و پس از تثبیت نسبی وضعیت بیمار، وی برای ادامه درمان به مرکز فوق تخصصی کوثر سنندج منتقل شد.

قادری ادامه داد: با توجه به شدت آسیب ها، بیمار تحت یک عمل جراحی پیچیده حدود شش ساعته قرار گرفت که طی آن بازسازی و ترمیم تراشه، ترمیم مری و لیگاتور عروق ژوگولار آسیب دیده انجام شد.

وی همچنین از بروز آمپیم ریوی در ادامه روند درمان خبر داد و گفت: این عارضه با انجام جراحی کم تهاجمی VATS توسط تیم جراحی توراکس درمان شد.

این فوق تخصص جراحی قفسه سینه، همکاری تیم های جراحی، بیهوشی، مراقبت های ویژه و پرستاری را از عوامل مهم موفقیت درمان عنوان کرد و گفت: بیمار پس از طی دوره مراقبت های ویژه و پایش مستمر، با بهبود وضعیت عمومی و تحت نظر دکتر محمدآزاد ماجدی، فوق تخصص مراقبت های ویژه، از بیمارستان ترخیص شد.