۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴

نجات جوان ۲۸ ساله پس از قطع کامل نای و پارگی مری در سنندج

نجات جوان ۲۸ ساله پس از قطع کامل نای و پارگی مری در سنندج

سرویس کردستان - جوان ۲۸ ساله ای که در پی یک حادثه شدید موتورسیکلت سواری دچار قطع کامل نای، پارگی مری و آسیب عروق مهم گردن شده بود، پس از یک جراحی پیچیده شش ساعته و چند مرحله درمان تخصصی در مرکز فوق تخصصی کوثر سنندج، با بهبود وضعیت عمومی از بیمارستان ترخیص شد.

به گزارش کرد پرس، این بیمار حدود سه هفته پیش بر اثر گیرکردن طناب به ناحیه گردن، با آسیب های شدید و هم زمان چند عضو حیاتی به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شد.

لقمان قادری، فوق تخصص جراحی قفسه سینه مرکز فوق تخصصی کوثر سنندج، گفت: بررسی های اولیه نشان داد بیمار دچار قطع کامل تراشه، پارگی مری و آسیب تعدادی از عروق گردن از جمله ورید ژوگولار شده است.

وی افزود: جراح کشیک بیمارستان بانه با انجام اینتوباسیون از محل پارگی تراشه و کنترل خونریزی عروقی، اقدامات حیاتی اولیه را انجام داد و پس از تثبیت نسبی وضعیت بیمار، وی برای ادامه درمان به مرکز فوق تخصصی کوثر سنندج منتقل شد.

قادری ادامه داد: با توجه به شدت آسیب ها، بیمار تحت یک عمل جراحی پیچیده حدود شش ساعته قرار گرفت که طی آن بازسازی و ترمیم تراشه، ترمیم مری و لیگاتور عروق ژوگولار آسیب دیده انجام شد.

وی همچنین از بروز آمپیم ریوی در ادامه روند درمان خبر داد و گفت: این عارضه با انجام جراحی کم تهاجمی VATS توسط تیم جراحی توراکس درمان شد.

این فوق تخصص جراحی قفسه سینه، همکاری تیم های جراحی، بیهوشی، مراقبت های ویژه و پرستاری را از عوامل مهم موفقیت درمان عنوان کرد و گفت: بیمار پس از طی دوره مراقبت های ویژه و پایش مستمر، با بهبود وضعیت عمومی و تحت نظر دکتر محمدآزاد ماجدی، فوق تخصص مراقبت های ویژه، از بیمارستان ترخیص شد.

کد مطلب 2798358

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