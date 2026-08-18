به گزارش کردپرس، نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی با عنوان شکوه همدلی به‌مناسبت هفته دولت و با هدف حمایت از هنرمندان محلی، با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، معاونان استاندار، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و سایر مسئولان، در تالار وحدت ارومیه افتتاح شد.

این نمایشگاه فرصتی برای معرفی و فروش آثار بیش از ۷۰ هنرمند در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از جمله چرم‌دوزی، معرق و منبت چوب، گلیم‌بافی، سفال و سرامیک و ... است، غرفه‌های متنوع ادارات استانی نیز در این رویداد حضور دارند و به معرفی ظرفیت‌های خود می‌پردازند.

این نمایشگاه تا سوم شهریورماه دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در دو نوبت صبح (۹ تا ۱۳) و عصر (۱۷ تا ۲۱) از آن بازدید کنند.

حضور در این نمایشگاه نه تنها فرصتی برای حمایت از هنرمندان محلی است، بلکه به ترویج فرهنگ غنی صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در استان کمک می‌کند.