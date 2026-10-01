نتایج دقیق سرشماری مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری در کردستان است

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کیفی سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: داده های حاصل از این طرح پس از استخراج و در اختیار قرار گرفتن دستگاه های اجرایی، مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری در استان خواهد بود و همه ظرفیت های اداری و اجرایی برای اجرای مطلوب آن به کار گرفته شده است.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در ششمین جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و سرشماری استان در سنندج، گفت: در اجرای سرشماری علاوه بر مشارکت دستگاه های اداری و اجرایی، کیفیت و دقت در جمع آوری اطلاعات نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا داده های دقیق و قابل اتکایی برای برنامه ریزی استان به دست آید.

وی با اشاره به پیگیری پروژه های مهم عمرانی استان در سطح ملی، افزود: در ادامه پیگیری های انجام شده، موضوع اجرای پروژه های اولویت دار کردستان در نشستی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همه امکانات موجود برای تسریع در اجرای این طرح ها تأکید شد.

استاندار کردستان با اشاره به پروژه کریدور شمال غرب به جنوب غرب، اظهار کرد: این طرح از پروژه های مهم استان است و تلاش می شود عملیات اجرایی آن در سریع ترین زمان ممکن آغاز شود و در زمینه تخصیص اعتبارات نیز مقرر شده توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.

زره تن لهونی همچنین با اشاره به پروژه گردشگری قشلاق-گریزه سنندج، بیان کرد: برای این پروژه علاوه بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات استان، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبارات استانی اختصاص یافته است و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله توسعه یافتگی کردستان با دیگر مناطق کشور، ادامه داد: اختصاص بودجه جهشی در قالب طرح توسعه زاگرس از مطالبات اصلی مردم استان است که در جلسات با رئیس جمهور و مجموعه دولت پیگیری شده و علاوه بر اعتبارات، برخی مجوزها و امتیازات ویژه از جمله صدور مجوز بندر خشک نیز می تواند زمینه ساز تحول در استان باشد.

سرشماری ۱۴۰۵ نخستین گام برای استقرار نظام آماری ثبتی مبناست

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان نیز گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ یکی از مهم ترین منابع تولید آمار رسمی کشور است و اجرای آن، نخستین گام برای حرکت به سمت استقرار کامل نظام آماری ثبتی مبنا محسوب می شود.

مسعود سالمی یادآور شد: با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، کاهش میزان پاسخگویی خانوارها و حجم اطلاعاتی که به صورت روزمره در سامانه های دستگاه های اجرایی تولید می شود، استفاده از آمارهای ثبتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و این روش امکان به روزرسانی مستمر داده ها را فراهم می کند.

وی افزود: به دلیل وجود برخی شکاف ها و نواقص اطلاعاتی در پایگاه های دستگاه های اجرایی، سرشماری ۱۴۰۵ به روش ترکیبی انجام می شود و اطلاعات ثبتی با سرشماری اینترنتی و عملیات میدانی تکمیل خواهد شد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان اظهار کرد: مرحله سرشماری اینترنتی از ۲۵ مهرماه آغاز می شود و برای افرادی که اطلاعات آنها نیازمند تکمیل یا به روزرسانی باشد، پیامک ارسال خواهد شد. عملیات میدانی نیز از اول آبان ماه آغاز می شود و متناسب با میزان پوشش مرحله اینترنتی و وضعیت اطلاعات ثبتی ادامه خواهد داشت.

سالمی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده در استان، ادامه داد: نقشه های پارسل استاندارد برای ۳۳ شهر و نقشه های ۱۷۵ آبادی استان تهیه و به روزرسانی شده و در مجموع یک هزار و ۴۲۴ حوزه آماری شامل ۹۹۴ حوزه شهری و ۴۳۰ حوزه روستایی نیز برای اجرای سرشماری تعیین شده است.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی، فرمانداران، دهیاران، بهورزان و رسانه ها تأکید کرد و بیان کرد: افزایش پوشش مرحله اینترنتی و اجرای مطلوب سرشماری نیازمند همکاری همه دستگاه هاست و دهیاران و بهورزان می توانند به ویژه در مناطق روستایی نقش مهمی در راهنمایی خانوارها و ثبت اطلاعات داشته باشند.