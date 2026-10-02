وزیر سابق دارایی اقلیم کردستان: با کوماندو، ضدتروریسم و نیروهای امنیتی تهدید شدم

آوات شیخ جناب، وزیر سابق دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان، اعلام کرد که استعفای او ارتباطی با درخواست غیرقانونی از مدیر اداره املاک دولتی سلیمانیه نداشته و دلیل اصلی آن، به گفته وی، «دخالت منفی اداره سلیمانیه در امور ادارات» و اعمال فشار و تهدید علیه کارکنان وزارتخانه بوده است.

به گزارش کردپرس، آوات شیخ جناب، وزیر سابق دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان، در بیانیه‌ای درباره دلایل استعفای خود توضیح داد و تأکید کرد که استعفای او ارتباطی با پرونده اداره املاک دولتی سلیمانیه ندارد.

آوات شیخ جناب اعلام کرد که وزارت دارایی با نظارت و سرپرستی دادستانی کل، کمیته‌ای برای بررسی این پرونده تشکیل داده و با اطلاع دفتر معاون نخست‌وزیر اقلیم، منتظر نتایج و توصیه‌های این کمیته است.

وی افزود که برای برگزاری یک محاکمه علنی در برابر افکار عمومی یا در هر دادگاه بی‌طرفی آمادگی دارد و تمامی اسناد مربوط به پرونده‌های این اداره در وزارتخانه محفوظ است و در اختیار هر طرفی که بخواهد واقعیت موضوع را بررسی کند، قرار خواهد گرفت.

وزیر سابق دارایی اقلیم همچنین گفت که در گذشته و حال از «فساد و مفسدان» حمایت نکرده و پرونده‌های متعددی در سال‌های گذشته در وزارتخانه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته آوات شیخ جناب، دلیل استعفای او به «دخالت منفی اداره سلیمانیه در امور ادارات» مربوط می‌شود؛ دخالتی که به گفته وی، در نهایت به استفاده از نیروهای کوماندو، ضدتروریسم و نیروهای امنیتی برای اعمال فشار منجر شده است.

او مدعی شد که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به ادارات وزارت دارایی در محدوده سلیمانیه دستور داده شده است کارکنانی که از دستورات و تصمیمات وزیر دارایی و اقتصاد تبعیت نکنند، مجازات شوند.

وی گفت در چنین شرایطی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و نمی‌خواهد صرفاً نظاره‌گر برخورد با کارکنان وزارتخانه باشد؛ از این رو استعفای خود را ارائه کرده است.

آوات شیخ جناب درباره پنج پرونده‌ای که در ارتباط با مدیر اداره املاک دولتی سلیمانیه مطرح شده نیز توضیح داد و گفت دو پرونده مربوط به سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و پیش از آغاز به کار این مدیر است. سه پرونده دیگر نیز به موضوعاتی از جمله اجاره‌بهای معادل زمین، یک معامله مربوط به یک شهروند و پرونده‌ای میان اداره املاک و شهرداری سلیمانیه مربوط می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد که از هرگونه تحقیق و محاکمه عادلانه و قانونی استقبال می‌کند.