حیدر الغراوی، دبیرکل جنبش انصارالله الاوفیاء، در بیانیه‌ای اعلام کرد این گروه به جدول زمانی توافق‌شده برای پایان عملیات نظامی گروه‌ها در داخل عراق پایبند است و به تحویل سلاح و توقف فعالیت نظامی خود متعهد خواهد بود.

به گزارش کردپرس، حیدر الغراوی، دبیرکل جنبش انصارالله الاوفیاء، در بیانیه‌ای درباره خروج نیروهای خارجی از عراق، بر پایبندی این جنبش به جدول زمانی توافق‌شده برای پایان عملیات نظامی در داخل عراق تأکید کرد.

الغراوی که آمریکا امسال برای ارائه اطلاعات درباره وی پاداش مالی تعیین کرده است، در این بیانیه اعلام کرد: «ما به آنچه در بیانیه فرمانده کل نیروهای مسلح درباره جدول زمانی مورد توافق میان گروه‌ها، کمیته چارچوب هماهنگی و دولت آمده است، برای پایان دادن به عملیات نظامی در داخل عراق پایبند هستیم.»

بر این اساس، انصارالله الاوفیاء خود را متعهد به تحویل سلاح و پایان دادن به فعالیت‌های نظامی خود در عراق اعلام کرده است؛ موضوعی که در متن بیانیه اخیر جنبش نجباء به آن اشاره‌ای نشده است.

پیشتر «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که سلاح خود را تحویل نخواهد داد و به جدول زمانی تعیین‌شده برای خلع سلاح گروه‌ها پایبند نیست. این گروه همچنین اعلام کرده بود در صورت حمله آمریکا و اسرائیل به عراق، به‌صورت مستقیم به این حملات پاسخ خواهد داد.