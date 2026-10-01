بارش های پاییزی کردستان زودتر از سال گذشته آغاز می شود

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی های هواشناسی، بیشترین افزایش بارش در فاصله اواخر مهر تا اواسط آذرماه رخ خواهد داد و نیمه غربی استان، به ویژه شهرستان های بانه، مریوان و سروآباد، سهم بیشتری از این افزایش بارندگی خواهند داشت.

سایر مناطق کردستان نیز در پاییز امسال با افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه خواهند بود، هرچند شدت این افزایش در نیمه غربی استان بیشتر پیش بینی شده است.

یکی از عوامل مورد توجه در بررسی الگوهای بارشی پاییز امسال، وضعیت پدیده ال نینو است؛ پدیده ای اقیانوسی و جوی که با افزایش دمای آب در بخش استوایی اقیانوس آرام همراه است و می تواند بر الگوهای آب وهوایی مناطق مختلف جهان اثر بگذارد.

با این حال، ال نینو به تنهایی تعیین کننده میزان بارش در یک منطقه نیست و وضعیت سایر سامانه ها و عوامل جوی نیز در شکل گیری الگوی بارندگی نقش دارد. بررسی های آماری انجام شده نشان می دهد حدود ۷۰ درصد از سال های گذشته که ال نینو در آنها رخ داده، با افزایش بارش و دما همراه بوده است.

با توجه به پیش بینی شرایط جوی پاییز، پیگیری مستمر هشدارهای هواشناسی از سوی شهروندان و دستگاه های اجرایی طی ماه های آینده اهمیت دارد و توجه به توصیه های ارائه شده در هشدارها می تواند در کاهش خسارت های احتمالی ناشی از مخاطرات جوی مؤثر باشد.

دریافت اطلاعات هواشناسی از منابع رسمی و معتبر، از جمله اداره کل هواشناسی کردستان و پایگاه های اطلاع رسانی این سازمان، نیز برای جلوگیری از انتشار و بازنشر اخبار و پیش بینی های نادرست در فضای مجازی ضروری است.