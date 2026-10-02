مدیر واحد رسانه وزارت دفاع عراق تاکید کرد که هیچ مستشار یا نظامی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی، چه در اقلیم کردستان و چه در بغداد، حضور ندارد.

به گزارش کردپرس، تحسین الخفاجی مدیر واحد رسانه وزارت دفاع عراق گفت: روز گذشته آخرین نظامی ائتلاف از عراق خارج شد و به این ترتیب، عراق از حضور ائتلاف بین‌المللی خالی شد.

وی با بیان اینکه عراق مرحله و دوره جدیدی را در زمینه آموزش، تسلیحات و توسعه آغاز کرده است، اشاره کرد که روابط بغداد با امریکا مستحکم و رو به توسعه است و متناسب با شرایط و زمان‌بندی‌های خود تجدید می‌شود.

معاون رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق گفت که این کشور در مسیر روابط رو به توسعه با همه کشورهای همسایه قرار دارد و همکاری گسترده‌ای در تمامی زمینه‌ها در جریان است.

الخفاجی درباره تسلیحات نیز به تاکید علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر ضرورت تسریع روند تجهیز نیروهای دفاع هوایی اشاره کرد و گفت که مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای این هدف از ۶ سال به ۳ سال کاهش یافته است.

وی با اشاره به وجود اولویت‌هایی در زمینه تسلیحات، توضیح داد: انتخاب سلاح باید نیازهای کشور ما را برآورده کند؛ این سلاح باید بتواند از اهداف حیاتی کشور حفاظت کند، از منافع ما دفاع کند و امنیت و حفاظت از حریم هوایی ما را تأمین کند.

الخفاجی درباره روابط با اقلیم کردستان نیز تأکید کرد که اقلیم بخشی از سیستم امنیتی عراق است و نیروهای پیشمرگه در چارچوب این منظومه فعالیت می‌کنند و میان دو طرف روابط رو به توسعه، هماهنگی و همکاری مشترک وجود دارد.

وی افزود که همکاری با اقلیم کردستان شامل برنامه‌ریزی مشترک، تبادل اطلاعات اطلاعاتی و امنیتی و همچنین تحلیل تمامی موارد نقض و چالش‌های امنیتی با یک سازوکار واحد و بر پایه اطلاعات اطلاعاتی مشترک است.

الخفاجی درباره تهدید داعش نیز گفت: اکنون ما هستیم که گروه داعش را تعقیب می‌کنیم و مواضع آنها را هدف قرار می‌دهیم. آنها پیش‌تر در این مخفیگاه‌ها پنهان می‌شدند و ما نمی‌توانستیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دسترسی به عناصر این گروه و هدف قرار دادن آنها اکنون بسیار آسان شده است، افزود که اعضای داعش دیگر تهدیدی برای نیروهای امنیتی محسوب نمی‌شوند.