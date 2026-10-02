پیکر ۲۵ قربانی نسلکشی ایزدیها به خانوادههایشان تحویل داده میشود
به گزارش کردپرس، پیکر ۲۵ قربانی نسلکشی ایزدیها پس از پایان مراحل شناسایی و تطبیق نمونههای DNA، از بغداد به شنگال منتقل و به خانوادههای آنان تحویل داده خواهد شد.
براساس گزارش خبرگزاری کردی ولات، از مجموع پیکرهایی که در این مرحله تحویل داده میشوند، ۱۶ تن از قربانیان روستای کوچو، چهار تن از روستای هردان و دو تن از تلبنات هستند. سه پیکر دیگر نیز به قربانیانی از مناطق سولاغ، وردیه و مجتمع بوریک تعلق دارند.
با تحویل این گروه، شمار پیکرهای قربانیان نسلکشی شنگال که از سال ۲۰۲۱ تاکنون شناسایی و به خانوادههایشان بازگردانده شدهاند، به ۳۲۱ نفر افزایش مییابد.
فعالان و خانوادههای قربانیان بار دیگر بر ضرورت ادامه اقدامات رسمی برای گشودن گورهای جمعی، تسریع روند آزمایشهای DNA و شناسایی پیکرها تأکید کردهاند.
آنان همچنین خواستار روشنشدن سرنوشت تمام ایزدیهایی هستند که در جریان حمله داعش به شنگال ناپدید یا ربوده شدند و هنوز اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.
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