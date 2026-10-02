نچیروان بارزانی درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در پیامی به سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت خواهر وی را تسلیت گفت.

به گزارش کردپرس، متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی

وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم،

مراتب تسلیت، تعزیت عمیق و همدردی خالصانه خود را به مناسبت درگذشت خواهر گرامی‌تان، مرحومه بدرالسادات عراقچی، به حضور جنابعالی و خانواده محترمتان تقدیم می‌نمایم.

از خداوند منان برای روح آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی، بیت مکرم و جمیع بستگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

إنا لله و إنا إلیه راجعون

نچیروان بارزانی

رئیس اقلیم کردستان عراق