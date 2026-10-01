توسعه گردشگری نیازمند تقویت زیرساخت ها و حفظ بناهای تاریخی است

نماینده ولی فقیه در کردستان:

سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تاکید بر ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان گفت: توسعه گردشگری کردستان نیازمند تقویت زیرساخت ها، افزایش ظرفیت مراکز اقامتی و خدماتی و در کنار آن، حفاظت و احیای بناهای تاریخی با تعریف کاربری های متناسب است.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی همزمان با هفته گردشگری، در جریان بازدید از شماری از پروژه های گردشگری اجراشده و در حال اجرای سنندج، گفت: کردستان از ظرفیت های ارزشمندی در حوزه های مختلف گردشگری برخوردار است که باید با برنامه ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز، زمینه بهره گیری بیشتر از این ظرفیت ها فراهم شود.

وی با اشاره به وجود بناهای تاریخی ارزشمند در استان، افزود: حفاظت از بناهای تاریخی تنها به معنای نگهداری فیزیکی آنها نیست، بلکه باید با تعریف کاربری های مناسب، زمینه حضور و استفاده مردم و گردشگران از این ظرفیت ها فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: هنگامی که یک بنای تاریخی با کاربری مناسب وارد چرخه گردشگری می شود، علاوه بر فراهم شدن امکان حفظ و نگهداری بهتر آن، زمینه رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران نیز فراهم خواهد شد.

حجت الاسلام پورذهبی با تاکید بر ضرورت توسعه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری، ادامه داد: گردشگری زمانی می تواند نقش موثری در اقتصاد استان داشته باشد که در کنار جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، زیرساخت های مناسب اقامتی، پذیرایی و خدماتی نیز وجود داشته باشد و گردشگران بتوانند خدمات شایسته ای دریافت کنند.

گردشگری سلامت ظرفیت مهم کردستان است

وی در جریان بازدید از مجتمع گردشگری سلامت «بینا» نیز بر اهمیت توسعه گردشگری سلامت در استان تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به موقعیت جغرافیایی کردستان و همجواری با اقلیم کردستان عراق، گردشگری سلامت از ظرفیت های قابل توجه استان به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: با فراهم کردن زیرساخت های لازم می توان زمینه ارائه خدمات مناسب تر به بیماران و گردشگران کشورهای همسایه را فراهم کرد و از این ظرفیت در راستای توسعه گردشگری استان بهره گرفت.

حجت الاسلام پورذهبی همچنین از عمارت عربزاده که با کاربری اقامتگاه سنتی فعالیت می کند بازدید کرد و در جریان ظرفیت این مجموعه برای توسعه اقامت گردشگران و بهره گیری از بناهای تاریخی در صنعت گردشگری قرار گرفت.

بازدید از پروژه های هتل پارسیان و هتل ژین پالاس نیز از دیگر برنامه های نماینده ولی فقیه در کردستان در هفته گردشگری بود؛ پروژه هایی که با هدف توسعه ظرفیت اقامتی و خدماتی استان در حال اجرا هستند.

توسعه زیرساخت ها با محوریت سرمایه گذاری بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز در این بازدید با اشاره به نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان، گفت: ایجاد و تکمیل زیرساخت های اقامتی، پذیرایی و خدماتی از مهم ترین الزامات رونق گردشگری است و برای تحقق این هدف، حمایت از سرمایه گذاران و تسهیل روند اجرای پروژه ها در دستور کار قرار دارد.

پویا طالب نیا افزود: کردستان مجموعه ای از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در خود جای داده است و تلاش می کنیم با توسعه زیرساخت ها، این ظرفیت ها را به فرصت های واقعی برای جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

وی یکی از موضوعات مهم در حوزه گردشگری را استفاده هدفمند از بناهای تاریخی دانست و اظهار کرد: باید ضمن رعایت الزامات حفاظتی، امکان تعریف کاربری های متناسب برای این بناها و ورود آنها به چرخه اقتصادی گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در مراکز اقامتی و پذیرایی تاکید کرد و ادامه داد: افزایش ظرفیت اقامتی به تنهایی کافی نیست و در کنار توسعه کمی زیرساخت ها، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش رضایتمندی گردشگران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

طالب نیا یادآور شد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های استان، بررسی روند اجرای پروژه های گردشگری و تقویت همکاری میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است.

وی بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از طرح هایی که به توسعه متوازن زیرساخت های گردشگری و حفظ و بهره گیری مناسب از میراث فرهنگی استان کمک کند، حمایت خواهد کرد.