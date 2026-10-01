برگزاری جشنواره تئاتر کردی سقز در هاله ای از ابهام

سرویس کردستان - بازار برگزاری جشنواره های گوناگون با موضوعات مختلف، این روزها در استان کردستان داغ است؛ از جشنواره های مرتبط با محصولات و ظرفیت های بومی مانند سماق و انجیر گرفته تا رویدادهای فرهنگی و هنری. با این حال، سهم شهرستان فرهنگی و تاریخی سقز از این جریان، دست کم از ابتدای سال تاکنون، بسیار کمرنگ بوده است.

به گزارش کرد پرس، آنچه در این یادداشت مورد توجه قرار می گیرد، وضعیت برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز است؛ رویدادی که طی نزدیک به سه دهه، به یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگی و هنری سقز و یکی از رویدادهای مهم تئاتر کردی تبدیل شده است.

چند روز پیش، جشنواره «اتود هاب نمایشی بوکان» با تبلیغات گسترده برگزار شد و جشنواره «زاب» پیرانشهر نیز در پیش است. بررسی ضرورت، کیفیت یا کارکرد این جشنواره ها موضوع این یادداشت نیست؛ بلکه مسئله اصلی، چرایی بلاتکلیفی جشنواره تئاتر کردی سقز است.

در سطح استان کردستان نیز برنامه ریزی برای برگزاری رویدادهای مختلفی از جمله جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، جشنواره های استانی، دهگلان، زیویه، بیجار و دیگر رویدادهای فرهنگی و هنری در جریان است و تلاش دست اندرکاران هر یک از این رویدادها، در جای خود، شایسته توجه و ارج گذاری است.

با این حال، در میان این رویدادها، جشنواره تئاتر کردی سقز همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد؛ موضوعی که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. این جشنواره با ۲۷ سال سابقه و ۲۰ دوره برگزاری، حاصل سال ها تلاش مستمر هنرمندان، فعالان تئاتر، مدیران فرهنگی و عوامل اجرایی بوده است؛ افرادی که در طول این سال ها، با وجود فراز و نشیب های متعدد، برای استمرار و ارتقای جایگاه جشنواره از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.

سرمایه فرهنگی که نباید نادیده گرفته شود

جشنواره تئاتر کردی سقز صرفاً یک رویداد تقویمی نیست؛ بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی و هنری شهرستان سقز و حاصل انباشت تجربه چندین نسل از هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر است.

این جشنواره طی سال های گذشته توانسته است نام سقز را در عرصه تئاتر کردی مطرح کند و ارتباطی میان هنرمندان، گروه های نمایشی و علاقه مندان این حوزه در داخل و خارج از کشور شکل دهد. حضور گروه ها و هنرمندانی از مناطق مختلف و همچنین مشارکت هنرمندان کرد از خارج از کشور، به این رویداد ابعادی فراتر از یک جشنواره شهرستانی بخشیده است.

به همین دلیل، استمرار این رویداد را می توان نه صرفاً یک مطالبه صنفی هنرمندان، بلکه بخشی از سیاست حفظ، توسعه و برندسازی فرهنگی سقز و استان کردستان تلقی کرد.

ضرورت تشکیل شورای سیاستگذاری

بر اساس پیشنهاد تعدادی از فعالان تئاتر شهرستان، جلساتی با هیأت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان، معاون سیاسی استانداری کردستان، فرماندار سقز و برخی دیگر از مسئولان برگزار شد.

در این جلسات، برای جلوگیری از گسست در روند برنامه ریزی، به ویژه در موضوعاتی مانند تعیین دبیر جشنواره، برنامه ریزی اجرایی و تأمین زیرساخت های لازم، پیشنهاد تشکیل «شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز» مطرح شد؛ شورایی متشکل از هنرمندان و صاحب نظران حوزه تئاتر و نمایندگان نهادهای مرتبط شهرستانی و استانی که بتواند درباره سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین دبیر و سایر الزامات برگزاری جشنواره تصمیم گیری کند.

گفته می شود فرماندار سقز نیز در همین راستا مکاتباتی با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته، اما تاکنون اقدام مشخصی برای عملیاتی شدن این پیشنهاد صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات و شنیده های مطرح شده، احتمال برگزاری دوسالانه جشنواره نیز مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت تحقق، می تواند استمرار یک رویداد باسابقه را با چالش مواجه کند. البته درباره این موضوع انتظار می رود اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان موضع رسمی و شفافی اعلام کند تا مبنای قضاوت، اطلاعات دقیق و رسمی باشد.

ضرورت شفافیت در تصمیم گیری

موضوع دیگری که نیازمند تعیین تکلیف است، اسامی پیشنهادی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برای عضویت در شورای سیاستگذاری است که بنا بر اطلاعات موجود، تاکنون برای صدور احکام مربوطه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نهایی درباره آن صورت نگرفته است.

در روزهای گذشته نیز هیأت امنای انجمن هنرهای نمایشی کردستان با فرماندار سقز دیدار کرده و خواستار حمایت مالی برای برگزاری جشنواره شده اند. بنا بر گزارش های مطرح شده از این دیدار، فرماندار سقز برای تقبل هزینه های برگزاری جشنواره اعلام آمادگی کرده و بر آغاز به کار شورای سیاستگذاری نیز تأکید داشته است.

یادداشت: فردین مصطفایی