افزایش حیوان گزیدگی در کردستان/۴۱۵۷ مورد در سال گذشته ثبت شد

سرویس کردستان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به افزایش موارد حیوان گزیدگی در استان، گفت: چهار هزار و ۱۵۷ مورد حیوان گزیدگی در سال ۱۴۰۴ ثبت شد که در مقایسه با ۲ هزار و ۱۰۹ مورد سال ۱۳۹۹، افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی هاری، گفت: افزایش موارد حیوان گزیدگی، به ویژه نقش سگ ها در بخش عمده این حوادث، ضرورت همکاری دستگاه های متولی برای کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب و پیشگیری از بیماری هاری را دوچندان کرده است.

وی اظهار کرد: پیشگیری از هاری تنها یک موضوع درمانی نیست و کنترل این بیماری نیازمند همکاری حوزه های بهداشت، دامپزشکی، مدیریت شهری و محیط زیست است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمار حیوان گزیدگی در استان، افزود: در سال گذشته ۶۱ درصد موارد حیوان گزیدگی در جمعیت شهری ثبت شد و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۲ هزار و ۸۴ مورد حیوان گزیدگی به مراکز درمانی ارجاع شده است.

رحمانی با بیان اینکه سگ ها عامل حدود ۷۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کردستان هستند، ادامه داد: ۲۱ درصد آسیب دیدگان را دانش آموزان تشکیل می دهند که این موضوع ضرورت آموزش هدفمند کودکان و نوجوانان درباره نحوه مواجهه با حیوانات را دوچندان می کند.

وی با اشاره به هزینه های درمانی ناشی از حیوان گزیدگی، یادآور شد: سال گذشته هشت هزار و ۹۲۰ دوز واکسن ضدهاری با هزینه ای بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در استان مصرف شد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز چهار هزار و ۹۸۹ دوز واکسن با هزینه ای افزون بر ۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان مورد استفاده قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب، فنس کشی استاندارد محل های دفع زباله و آموزش عمومی را سه محور اصلی کاهش حیوان گزیدگی عنوان کرد و بیان کرد: غذا دادن به حیوانات رهاشده در معابر، هرچند با نیت حمایت از آنها انجام شود، می تواند موجب تجمع و افزایش جمعیت سگ های پرسه زن در محیط های عمومی و تهدید سلامت شهروندان شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه هاری پس از بروز علائم بالینی بیماری ۱۰۰ درصد کشنده است، از شهروندان خواست در صورت هرگونه حیوان گزیدگی، حتی خراش های جزئی، مراجعه به مراکز درمانی را به تأخیر نیندازند.

وی بیان کرد: شست وشوی فوری محل گزش و مراجعه در کوتاه ترین زمان به واحدهای پیشگیری و مراقبت هاری برای دریافت واکسن و سرم، مهم ترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: علاوه بر هاری، بیماری های مشترک دیگری مانند کیست هیداتیک، لپتوسپیروز، سالک، سالمونلوز و تب مالت نیز می توانند از طریق حیوانات بلاصاحب منتقل شوند و همین موضوع، کنترل جمعیت این حیوانات را به یک ضرورت بهداشتی تبدیل کرده است.