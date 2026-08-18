۱۲۱۶ خودرو به دلیل ایجاد آلودگی صوتی توقیف شدند

به گزارش کردپرس، سرهنگ حاتم ابراهیمی در گفت‌وگویی خبری اشاره به آمار برخوردهای انجام‌شده با خودروهای دارای آلودگی صوتی در استان گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰۰ دستگاه خودرو در بار نخست تخلف به دلیل ایجاد آلودگی صوتی و ناهنجاری اعمال قانون شده‌اند.

او ادامه داد: در بار دوم تخلف نیز ۱۶۵۵ دستگاه خودرو اعمال قانون شده و برای ۲۸۹۲ دستگاه خودرو نیز در مرحله سوم برخورد، اعمال قانون انجام شده است.

ابراهیمی افزود: در نتیجه این برخوردها، تاکنون ۱۲۷۶ دستگاه خودرو که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی و ناهنجاری کرده‌اند، توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

رییس پلیس راهور استان با اشاره به گلایه شهروندان از آلودگی صوتی و ناهنجاری‌های ناشی از برخی خودروها اظهار کرد: گلایه مردم از آلودگی صوتی و ناهنجاری‌ها به‌حق است و پلیس نیز بر اساس قانون با متخلفان برخورد می‌کند.

او با استناد به ماده ۲۹ قانون هوای پاک افزود: طبق این ماده قانونی، ایجاد هر گونه آلودگی هوا و صوتی ممنوع است و پلیس نیز در چارچوب قانون به وظیفه خود برای برخورد با افرادی که موجب ایجاد آلودگی صوتی می‌شوند، عمل خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای ناهنجار موجب سلب آسایش و ناراحتی اجتماعی می‌شود، تصریح کرد: بر اساس دستور فرماندهی انتظامی استان، برخورد با این افراد با جدیت در دستور کار قرار دارد.