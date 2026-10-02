جنبش نجباء خواستار دور کردن نیروهای آمریکا از مرزهای عراق شد

جنبش نجباء، از گروه‌های «مقاومت اسلامی عراق»، هم‌زمان با پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی، نسبت به هرگونه حضور آمریکا در عراق تحت عنوان شرکت‌های امنیتی یا مشاوران هشدار داد و خواستار دور کردن نیروهای آمریکایی مستقر در کشورهای همجوار از مرزهای عراق شد.

به گزارش کردپرس، جنبش نجباء، از گروه‌های «مقاومت اسلامی عراق»، هم‌زمان با پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی، نسبت به هرگونه حضور آمریکا در عراق تحت عنوان شرکت امنیتی یا مشاور هشدار داد.

این جنبش در بیانیه‌ای خواستار دور کردن نیروهای آمریکایی از مرزهای عراق در خاک سوریه، اردن و کویت شد و همچنین بر پایان نفوذ آمریکا بر اقتصاد عراق و کاهش حجم سفارت این کشور در بغداد تأکید کرد.

جنبش نجباء همچنین تأکید کرد که به‌عنوان پشتیبان نیروهای امنیتی عراق برای حفاظت از استقلال و امنیت این کشور باقی خواهد ماند.