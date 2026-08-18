به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در نشست مشترک با هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و رضا نوری رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، بر حمایت از استعدادهای جوان و تبدیل ظرفیتهای استان به سکوی میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی تأکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام استان، گفت: خانه تکواندو آذربایجانغربی باید تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد تا در اختیار جوانان، ورزشکاران و متخصصان این رشته قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به جایگاه ارومیه بهعنوان پایتخت والیبال آسیا، افزود: معرفی ظرفیتهای ورزشی آذربایجانغربی در سطح ملی و جهانی در دستورکار قرار گرفته است.
او همچنین با تأکید بر تقویت رشته تکواندو و ارتقای مرکز تکواندو استان به سطح استانداردهای بینالمللی، خاطرنشان کرد: ارومیه بهعنوان دروازه اروپا میتواند میزبان ورزشکاران و تیمهای کشورهای منطقه باشد.
رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی نیز در این دیدار با اشاره به گستره رشتههای ورزشی تحت پوشش این فدراسیون، افزود: ظرفیت دانشگاهها و حوزه شهری و ورزشی ارومیه، برای برگزاری رویدادهای ورزشی قابل توجه است.
همچنین رئیس فدراسیون تکواندو با تأکید بر ظرفیت بالای آذربایجانغربی در میزبانی رویدادهای ورزشی، از برگزاری مسابقات بینالمللی تکواندو در ارومیه پس از افتتاح خانه تکواندو استان خبر داده و گفت: از کشورهای منطقه برای برگزاری اردوهای آمادهسازی در آذربایجانغربی دعوت خواهد شد.
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجانغربی گفت: خانه تکواندو آذربایجانغربی باید تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد تا در اختیار جوانان، ورزشکاران و متخصصان این رشته قرار گیرد.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در نشست مشترک با هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و رضا نوری رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، بر حمایت از استعدادهای جوان و تبدیل ظرفیتهای استان به سکوی میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی تأکید کرد.
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