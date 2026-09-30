تندباد و گرد و خاک جنوب آذربایجان غربی را دربرمی گیرد

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: پدیده غالب استان در طی روزهای آتی وزش باد گاهی شدید با احتمال گردوخاک به ویژه در نیمه جنوبی استان است و با رگبارهای باران و رعدوبرق در نیمه شمالی و نوار غربی استان مواجه خواهیم بود.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: در طی شبانه روز گذشته شاهد وزش باد گاهی شدید در برخی نقاط استان بودیم و رگبارهای خفیف و پراکنده ای هم از برخی نقاط شمالی استان گزارش شد.

او ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، پدیده غالب استان در طی روزهای آتی وزش باد خواهد بود که بویژه در نیمه جنوبی استان گاهی شدید بوده و با احتمال گردوخاک همراه خواهد شد.

صابری افزود: همچنین با ادامه فعالیت امواج بارشی، از فردا تا اوایل هفته آینده و به شکل متناوب با رگبارهای باران و رعدوبرق بویژه در نیمه شمالی و نوار غربی استان مواجه خواهیم بود که با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده در اداره کل هواشناسی استان، با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها در برخی نقاط همراه خواهد شد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اظهار کرد: از نظر دمایی هم طبق خروجی الگوهای دمایی. از فردا تا اواسط هفته آینده با روند تدریجی کاهش دما در سطح استان مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۴.۰ و باروق با ۲۸.۴ درجه به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۷.۴ تا ۲۶.۰ درجه سلسیوس گزارش شد.