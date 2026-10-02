فراخوان معترضان برای اخراج کردها از حسکه

دیده بان حقوق بشر سوریه خبر داد؛

به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه روند اجرای توافق ادغام میان حکومت سوریه و نیروهای کرد، تجمعی در شهر حسکه با شعارهایی علیه نیروهای کرد برگزار شد و معترضان ضمن مطالبه گسترش حاکمیت حکومت سوریه، پرچم و نمادهای کردی را در میدان السلام به آتش کشیدند.

به گزارش «کردپرس» به نقل از «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، ده‌ها نفر از ساکنان محله غویران و مناطق اطراف، روز جمعه ۲ اکتبر، در اعتراض به وضعیت امنیتی و اداری استان الحسکه تجمع کردند و خواستار گسترش حضور نهادهای حکومت سوریه در سراسر استان شدند.

تجمع‌کنندگان پس از آغاز حرکت از محله غویران، به سمت مرکز شهر الحسکه حرکت کردند و در میدان السلام و مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند. آنها خواستار فعال شدن دادگاه‌ها، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای حکومتی و پایان آنچه «وضعیت چندگانه اداری و امنیتی» در استان می‌دانستند، شدند.

با این حال، بر اساس گزارش «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، این تجمع تنها به مطالبات مربوط به گسترش حاکمیت حکومت سوریه محدود نماند و در جریان آن نمادهای کردی در میدان السلام به آتش کشیده شد. این نهاد همچنین اعلام کرد که در روزهای گذشته، فراخوان‌هایی با مضمون «اخراج گروه‌های خارج از قانون» منتشر شده بود که در ادامه به درخواست‌های صریح برای «اخراج همه کردها از الحسکه» و برکناری کارکنان و مسئولان مرتبط با کردها از نهادهای دولتی تبدیل شده بود.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش از برگزاری این تجمع نیز درباره افزایش ادبیات تهاجمی علیه کردها هشدار داده و اعلام کرده بود که این فراخوان‌ها همزمان با ادامه گفت‌وگوها و ترتیبات مربوط به ادغام نهادهای مدنی، نظامی و امنیتی نیروهای کرد در ساختار حکومت سوریه منتشر شده است.

در همین حال، نیروهای امنیت داخلی سوریه از ساعات اولیه روز جمعه در اطراف محله غویران و مسیرهای منتهی به مرکز شهر مستقر شدند. منابع نزدیک به حکومت سوریه اعلام کردند که این استقرار با هدف تأمین امنیت تجمع و حفاظت از ساکنان انجام شده است.

برخی گزارش‌های رسانه‌ای درباره این تجمع نیز بر مطالباتی مانند اجرای کامل توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، انحصار سلاح در دست حکومت، پایان نظام سهمیه‌بندی در انتصابات و مشارکت گروه‌های مختلف جمعیتی استان در اداره نهادهای محلی تأکید کرده‌اند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ساختار اداری و امنیتی الحسکه در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. حکومت سوریه و نیروهای کرد در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ توافقی را برای آتش‌بس و آغاز روند ادغام نظامی، امنیتی و اداری امضا کردند و اجرای تدریجی این توافق از فوریه آغاز شد.

در ماه اوت نیز مظلوم عبدی، فرمانده پیشین نیروهای کرد، از انحلال نیروهای تحت فرمان خود و ادغام آنها در ساختارهای حکومت سوریه خبر داد. پس از آن، حکومت سوریه روند بازسازماندهی نهادهای اداری استان را تشدید کرد و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، دفاتر اجرایی موقت را در چندین شهر، بخش و شهرداری الحسکه تشکیل داد.

در این میان، حذف تدریجی نمادهای نیروهای کرد از فضاهای عمومی الحسکه نیز ادامه یافته است. در ماه اوت، پرچم‌ها و نمادهای مرتبط با نیروهای کرد و احزاب نزدیک به آنها از شماری از میادین و ورودی‌های شهر الحسکه برداشته شد.

تجمع امروز در الحسکه از این جهت اهمیت دارد که در کنار مطالبات مربوط به بازگشت کامل نهادهای حکومتی، شعارها و اقداماتی علیه نمادهای کردی نیز در آن مشاهده شده است؛ موضوعی که می‌تواند بر فضای اجتماعی استان در دوره انتقالی و روند اجرای توافق میان حکومت سوریه و نیروهای کرد تأثیر بگذارد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش‌تر هشدار داده بود که تبدیل اختلافات سیاسی و امنیتی به تنش قومی می‌تواند وضعیت شکننده همزیستی در الحسکه را با خطر بیشتری مواجه کند