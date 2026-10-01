بیمارستان دوم مهاباد؛ مطالبهای که نمیتوان در قبال آن سکوت کرد/هدایت صبوری
کردپرس- مهاباد با جمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر و با توجه به گستره جمعیتی و جغرافیایی منطقه، همواره به عنوان یکی از قطبهای درمانی جنوب استان آذربایجان غربی مطرح بوده و هست و بخش قابل توجهی از ارجاعات درمانی شهرها و مناطق اطراف به بیمارستان مهاباد انجام میگیرد.
با این حال، مهاباد سالهاست با کمبود ظرفیتهای درمانی و فشار مضاعف بر امکانات موجود مواجه است. در چنین شرایطی، احداث بیمارستان دوم مهاباد صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ موضوع مستقیماً با سلامت و جان مردم منطقه ارتباط دارد.
این پروژه حاصل سالها پیگیری و مطالبه مردم مهاباد بود و در مسیر شکلگیری و آغاز عملیات اجرایی آن، مهندس محمودزاده، نماینده وقت مهاباد در مجلس، نقش مهم و تأثیرگذاری در پیگیری، اخذ مجوزها و به جریان افتادن پروژه داشت. این پروژه در دوران نمایندگی ایشان وارد مرحله اجرا شد و تا مقطعی نیز پیشرفت قابل توجهی داشت.
اکنون، پس از گذشت سالها، شنیدههایی درباره تغییر مأموریت این پروژه و تبدیل آن به بیمارستان جایگزین بیمارستان حاضر مطرح شده است.
اگر این موضوع صحت داشته باشد، یک پرسش اساسی برای مردم ایجاد میشود:
سرنوشت وعده و هدف اولیه بیمارستان دوم مهاباد چه خواهد شد؟
اگر قرار است این بیمارستان صرفاً جایگزین بیمارستان حاضر شود، آیا در نهایت حتی یک تخت جدید به ظرفیت بستری شهرستان اضافه خواهد شد؟
اگر پاسخ منفی است، باید پرسید پس تکلیف سالها مطالبه مردم، هزینههای انجامشده و پروژهای که با هدف توسعه زیرساخت درمانی مهاباد آغاز شد، چه میشود؟
پرسش اصلی از نماینده فعلی مهاباد در مجلس
نماینده فعلی مهاباد، با توجه به حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بیش از هر فرد دیگری میتواند و باید درباره این موضوع شفافسازی کند.
انتظار مردم این است که ایشان صریحاً اعلام کند:
آیا مأموریت بیمارستان دوم تغییر کرده و قرار است جایگزین بیمارستان حاضر شود؟ در صورت صحت، چه میزان افزایش واقعی در ظرفیت تختهای شهرستان ایجاد خواهد شد و موضع و اقدام مشخص ایشان برای حفظ هدف اولیه پروژه و ایجاد ظرفیت جدید درمانی برای مهاباد چیست؟
همچنین انتظار میرود اگر تصمیمی برای تغییر مأموریت پروژه گرفته شده، مستندات و مبنای کارشناسی آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
اینها پرسشهایی کاملاً روشن و قابل پاسخ هستند و انتظار میرود نماینده مردم به جای پاسخهای کلی، با ارائه مستندات و اقدامات انجامشده، افکار عمومی را در جریان قرار دهد.
این موضوع سیاسی نیست؛ موضوع سلامت مردم مهاباد و آینده زیرساخت درمانی شهرستان است.
من به عنوان پزشک و کسی که از نزدیک با مسائل حوزه سلامت، محدودیت تختهای بستری، فشار بر مراکز درمانی و مشکلات بیماران و کادر درمان مواجه هستم، نمیتوانم نسبت به چنین مسئلهای بیتفاوت باشم.
بیمارستان دوم مهاباد نباید صرفاً تغییر نام یک ظرفیت موجود باشد. اگر قرار است پروژهای با عنوان بیمارستان دوم احداث شود، انتظار منطقی مردم این است که ظرفیت واقعی درمان شهرستان افزایش پیدا کند، تختهای جدید ایجاد شود و دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوقتخصصی ارتقا یابد.
بنابراین از نماینده فعلی مردم مهاباد، فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی انتظار میرود درباره وضعیت این پروژه، تصمیمات اتخاذشده و آینده آن، صریح و مستند پاسخ دهند.
مردم مهاباد حق دارند بدانند پروژهای که سالها برای تحقق آن تلاش شده، امروز دقیقاً در چه وضعیتی قرار دارد و در نهایت چه چیزی به ظرفیت درمانی شهرستان اضافه خواهد کرد.
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