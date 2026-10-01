فروش بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب در هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه

به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی پنجشنبه ۹ مهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه که از ۳۰ شهریور ماه در تالار وحدت ارومیه آغاز شده بود بعد از ۸ روز به کار خود پایان داد، گفت: در هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه ۱۱ هزار و ۴۵۰ جلد کتاب به ارزش ۴ میلیارد و۵۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: در هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه، ۳۰۰ناشر، ۱۶ هزار و ۷۴۳ عنوان کتاب را در قالب ۶۸ هزار و ۶۵۹ جلد با موضوعات دفاع مقدس، کودک و نوجوان، دانشگاهی، عمومی، فنی و مهندسی، کنکور، مذهبی و پزشکی برای علاقمندان عرضه کرده‌اند.

وی ادامه داد: بخش ویژه «آقای شهید» از جمله ویژگی‌های هجدهمین نمایشگاه کتاب استان بود که امسال به این رویداد فرهنگی اضافه شد.

نوروزی ادامه داد: برای این نمایشگاه سه نوع تخفیف در نظر گرفته شده است؛ نخست تخفیف عمومی تا سقف ۳۰ درصد، دوم تخفیف ویژه ادارات و مدارس بدون سقف و سوم تخفیف ویژه نمایشگاه ارومیه برای مدارس مناطق محروم که تا سقف ۸۳ درصد در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به نامزدی ارومیه در طرح انتخاب شهردوستدار کتاب افزود: ارومیه یکی از نامزدهای شهر دوستدار کتاب است و امیدواریم امسال با تلاش همه مجموعه‌ها بتوانیم وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم و ارومیه برای نخستین بار به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شود.