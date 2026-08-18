انتخاب نرم‌افزار حسابداری، تصمیمی فراتر از مکانیزه کردن فرآیندهای مالی است. در بازاری با گزینه‌های متعدد، سؤال اصلی این است که چگونه بر اساس نیازهای واقعی سازمان، مناسب‌ترین راهکار را انتخاب کنیم. این مقاله با بررسی معیارهای فنی، هزینه‌های پنهان، مدل امتیازدهی و چک‌لیست خرید، یک چارچوب عملی برای این تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد .

گام اول: قبل از خرید نرم‌افزار حسابداری چه نیازهایی را بررسی کنیم؟

بزرگ‌ترین خطای استراتژیک، ارزیابی دموهای نرم‌افزاری پیش از درک دقیق نیازمندی‌های داخلی است. هر کسب‌وکاری دغدغه‌های اختصاصی خود را دارد. جدول زیر به عنوان یک قطب‌نما به شما نشان می‌دهد که بر اساس مدل کسب‌وکارتان، وزن تصمیم‌گیری را روی کدام ویژگی‌ها قرار دهید:

اگر نوع کسب‌وکار شما این است... اولویت اول بررسی شما باید این موارد باشد کسب‌وکار کوچک و استارتاپ سادگی کاربری + هزینه راه‌اندازی پایین + سرعت استقرار شرکت متوسط و رو به رشد یکپارچگی ماژول‌ها + گزارش‌گیری تحلیلی + توسعه‌پذیری تولیدی و صنعتی فرمول ساخت (BOM) + محاسبه بهای تمام‌شده + کنترل انبار فروشگاه زنجیره‌ای / شعب متعدد چندشعبه‌ای + مدیریت متمرکز انبارها + کنترل دسترسی سازمان با تیم‌های دورکار بستر ابری (Cloud) + امنیت ارتباطات + تعهدات SLA کسب‌وکار مبتنی بر پلتفرم (E-commerce) رابط‌های برنامه‌نویسی (API) + مقیاس‌پذیری سیستم (Scalability)

هنگام خرید نرم‌افزار حسابداری به چه قابلیت‌هایی توجه کنیم؟

به جای شمردن تعداد تیک‌ها در کاتالوگ فروشندگان، باید بررسی کنید که آیا امکانات ارائه‌شده واقعاً به یکدیگر متصل هستند و در عمل کارایی دارند یا خیر.

نرم‌افزار حسابداری یا ERP؛ کدام برای کسب‌وکار شما مناسب‌تر است؟

نرم‌افزار حسابداری عمدتاً بر فرآیندهای مالی تمرکز دارد؛ اما اگر داده‌ها میان مالی، فروش، انبار یا تولید به‌صورت جداگانه ثبت می‌شوند و مغایرت ایجاد می‌شود، بهتر است راهکارهای یکپارچه مانند سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) را نیز بررسی کنید.

امنیت اطلاعات و پشتیبان‌گیری (Backup)؛ اطلاعات مالی شما چقدر امن است؟

امنیت یک سیستم، چه ابری و چه نصبی، به‌خودی‌خود تضمین‌شده نیست. ارائه‌دهندگان حرفه‌ای خدمات ابری معمولاً می‌توانند زیرساخت‌های امنیتی و عملیاتی بسیار پیشرفته‌تری نسبت به بسیاری از سرورهای اداری کوچک فراهم کنند؛ با این حال، امنیت نهایی به معماری سرویس، نحوه مدیریت دسترسی‌ها (RBAC)، رمزنگاری، سیاست‌های پشتیبان‌گیری ارائه‌دهنده و سیاست‌های امنیتی سازمان شما وابسته است.

حسابداری ابری یا نرم‌افزار نصبی؟ (Cloud / SaaS در برابر On-Premise)

چه کسب‌وکاری واقعاً باید Cloud را انتخاب کند و چه کسی به معماری On-Premise نیاز دارد؟

اگر سازمان شما دارای زیرساخت قدرتمند IT، سرورهای اختصاصی و پروتکل‌های امنیتی درون‌سازمانی است، سیستم‌های نصبی گزینه‌ای قابل دفاع هستند. اما اگر به دنبال حذف دغدغه‌های نگهداری سرور و دسترسی به اطلاعات مالی از هر مکان هستید، مدل SaaS می‌تواند انتخاب منطقی‌تری باشد.

در بازار ایران نیز برخی ارائه‌دهندگان، نرم‌افزارهای حسابداری ابری یکپارچه را با هدف هماهنگ‌سازی فرآیندهای مالی و عملیاتی ارائه کرده‌اند؛ مستر اکانت نیز یکی از نمونه‌هایی است که می‌توان در این چارچوب مورد بررسی قرار داد.

هزینه واقعی استفاده از نرم‌افزار چقدر است؟ (TCO)

بسیاری از مدیران، تنها قیمت اولیه لایسنس را در نظر می‌گیرند، در حالی که برای تصمیم‌گیری درست باید «هزینه کل مالکیت» را محاسبه کرد. این مفهوم با عنوان TCO یا Total Cost of Ownership شناخته می‌شود:

در مدل نرم‌افزار نصبی (On-Premise): هزینه‌ها شامل سرمایه‌گذاری اولیه خرید لایسنس و سخت‌افزار سرور، هزینه‌های جاری نگهداری شبکه، دستمزد نیروی متخصص IT، ارتقاءهای دوره‌ای و هزینه‌های احتمالی توقف سیستم است.

هزینه‌ها شامل سرمایه‌گذاری اولیه خرید لایسنس و سخت‌افزار سرور، هزینه‌های جاری نگهداری شبکه، دستمزد نیروی متخصص IT، ارتقاءهای دوره‌ای و هزینه‌های احتمالی توقف سیستم است. در مدل نرم‌افزار ابری (SaaS): هزینه‌ها شامل حق اشتراک دوره‌ای، هزینه بر اساس تعداد کاربران یا سطح سرویس، انتقال داده‌ها، آموزش اولیه و در صورت نیاز هزینه‌های یکپارچه‌سازی یا سفارشی‌سازی است.

مدل SaaS الزاماً در طولانی‌مدت برای همه ارزان‌تر نیست؛ بلکه ساختار هزینه‌ها را از سرمایه‌گذاری اولیه سنگین (CAPEX) به هزینه‌های جاری و عملیاتی قابل پیش‌بینی (OPEX) تبدیل می‌کند.

یک نرم‌افزار حسابداری خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

علاوه بر ویژگی‌های پایه (خزانه‌داری، انبار و حسابداری)، انطباق با قوانین مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب نرم‌افزار حسابداری است.

هنگام انتخاب نرم‌افزار، دقیقاً بررسی کنید راهکار ارائه‌دهنده برای ارسال صورتحساب الکترونیکی و الزامات سامانه مؤدیان چیست و چه بخش‌هایی مستقیماً توسط نرم‌افزار و چه بخش‌هایی از طریق سرویس‌ها یا واسط‌های مورد تأیید انجام می‌شود. برای مقایسه بهتر امکانات و قابلیت‌های راهکارهای موجود، می‌توانید «نمونه‌هایی از نرم‌افزارهای حسابداری ابری» را نیز بررسی کنید.

تفاوت یکپارچگی داخلی (ERP) و ارتباطات خارجی (API)

یکی از مهم‌ترین تصمیمات شما، انتخاب بین سیستم‌های جزیره‌ای، نرم‌افزارهای یکپارچه و سیستم‌های متصل به بیرون است. برای تصمیم‌گیری درست، باید تفاوت این دو مفهوم را بدانید:

یکپارچگی داخلی در سیستم‌های ERP : در یک سیستم ERP، ماژول‌هایی مانند مالی، فروش، انبار و تولید به یکدیگر متصل هستند و اطلاعات میان آن‌ها بدون ورود مجدد داده منتقل می‌شود.

در یک سیستم ERP، ماژول‌هایی مانند مالی، فروش، انبار و تولید به یکدیگر متصل هستند و اطلاعات میان آن‌ها بدون ورود مجدد داده منتقل می‌شود. ارتباطات خارجی از طریق API: زمانیکه نرم‌افزار باید به سامانه‌های بیرونی مانند فروشگاه اینترنتی، پلتفرم فروش یا CRM متصل شود، API امکان تبادل خودکار داده میان سیستم‌های مجزا را فراهم می‌کند.

پشتیبانی نرم‌افزار چقدر مهم است؟ (SLA)

کیفیت خدمات پس از فروش نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری سیستم دارد. در توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) باید تعهدات مکتوب وجود داشته باشد:

میزان پایداری و آپتایم (Uptime) تضمین‌شده چقدر است؟

میانگین زمان پاسخگویی و رفع خطاهای بحرانی چقدر تعیین شده است؟

مسئولیت‌ها و تعهدات ارائه‌دهنده در زمان بروز مشکلات فنی به چه شکل است؟

چارچوب امتیازدهی نهایی (مدل ارزیابی ۱۰۰ امتیازی)

برای خروج از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، هر نرم‌افزاری که دموی آن را مشاهده می‌کنید در این جدول ۱۰۰ امتیازی ارزیابی کنید. (توجه: وزن‌های زیر پیشنهادی هستند و می‌توانید متناسب با صنعت و اندازه کسب‌وکار خود آن‌ها را تغییر دهید):

معیار ارزیابی وزن پیشنهادی (درصد) امتیاز شما به نرم‌افزار تناسب با صنعت و فرآیندهای اختصاصی ۲۰٪ امکانات مالی، حسابداری و خزانه‌داری ۱۵٪ کنترل انبار، زنجیره تامین و فروش ۱۰٪ انطباق با قوانین مالیاتی و سامانه مؤدیان ۱۵٪ امنیت ساختاری و شفافیت مالکیت داده ۱۰٪ قابلیت‌های یکپارچگی سیستمی و API ۱۰٪ تعهدات پشتیبانی و مفاد قرارداد SLA ۱۰٪ توجیه اقتصادی و هزینه کل مالکیت (TCO) ۱۰٪ مجموع امتیاز ۱۰۰٪

قبل از خرید نرم‌افزار این ۱۰ مورد را بررسی کنید

این سوالات را در جلسه بررسی و دمو مستقیماً با ارائه‌دهنده در میان بگذارید:

1. آیا امکان ویرایش اطلاعات پس از ثبت و صدور سند وجود دارد؟

2. دوره‌های پشتیبان‌گیری چگونه است و آیا آزمون بازیابی داده‌ها انجام می‌شود؟

3. آیا ایجاد و انتقال سال مالی جدید توسط کاربر و بدون نیاز به ثبت تیکت یا تماس با پشتیبانی امکان‌پذیر است؟

4. آیا توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) مکتوب و مشخص ارائه می‌شود؟

5. آیا امکان دریافت خروجی کامل (Export) از اطلاعات وجود دارد و چه محدودیت‌هایی برای استفاده از داده‌ها وجود دارد؟

6. آیا نرم‌افزار امکان توسعه، سفارشی‌سازی و اتصال به سایر نرم‌افزارها از طریق API و همچنین اتصال به سرویس‌های هوش مصنوعی را دارد؟

7. هزینه افزودن کاربر، دستگاه یا شعبه جدید چگونه محاسبه می‌شود و آیا نرم‌افزار محدودیت یا قفل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد؟

8. در صورت تصمیم به جابه‌جایی سیستم در آینده، فرآیند تحویل داده‌ها به چه صورت است؟

9. هزینه و زمان موردنیاز برای آموزش، استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار چقدر است؟

10. هزینه پشتیبانی سالانه چقدر است، چه خدماتی را شامل می‌شود و نحوه افزایش هزینه در سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟

۶ سؤال مهم قبل از خرید نرم‌افزار حسابداری (FAQ)

۱. در زمان خرید نرم‌افزار ابری، وضعیت مالکیت داده‌ها چگونه است؟

در زمان خرید، باید مالکیت داده‌ها و حقوق دسترسی، دریافت، انتقال و حذف آن‌ها در قرارداد به‌صورت شفاف مشخص شود تا در صورت تغییر سرویس‌دهنده یا پایان قرارداد، تکلیف داده‌ها از قبل روشن باشد.

۲. آیا سیستم‌های آنلاین با اختلال اینترنت مواجه می‌شوند؟

عملکرد نرم‌افزارهای ابری به کیفیت اتصال اینترنت و معماری سرویس وابسته است؛ بنابراین پیش از خرید، شرایط موردنیاز سرویس و راهکار ارائه‌دهنده برای قطعی اینترنت را بررسی کنید.

۳. هزینه کل مالکیت نرم‌افزار حسابداری (TCO) چیست؟

هزینه کل مالکیت یا TCO فقط قیمت خرید نرم‌افزار نیست و هزینه‌هایی مانند لایسنس، زیرساخت، پشتیبانی، آموزش، نگهداری، ارتقا، سفارشی‌سازی و در برخی موارد هزینه توقف سیستم را نیز دربرمی‌گیرد. مقایسه TCO به شما کمک می‌کند هزینه واقعی گزینه‌های ابری و نصبی را در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی کنید.

۴. آیا کنترل دسترسی پرسنل در این سیستم‌ها قابل مدیریت است؟

بله، سیستم‌های استاندارد از مدل کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) استفاده می‌کنند که امکان تفکیک دقیق دسترسی کاربران به بخش‌ها و گزارش‌های مختلف را فراهم می‌سازد.

۵. نحوه مهاجرت داده‌ها (Data Migration) از نرم‌افزار قدیمی چگونه است؟

اکثر سیستم‌ها از طریق فرمت‌های ساختاریافته استاندارد (مانند اکسل)، داده‌های پایه نظیر اشخاص، کالاها و مانده‌حساب‌ها را به سیستم جدید منتقل می‌کنند.

۶. آیا استارتاپ‌ها هم به سیستم‌های پیچیده نیاز دارند؟

خیر؛ اولویت اول استارتاپ‌ها چابکی، سادگی و هزینه اولیه متناسب است. انتخاب سیستمی که با رشد سازمان قابلیت ارتقا و افزودن ماژول‌های جدید را داشته باشد (مقیاس‌پذیری)، رویکرد منطقی‌تری است.

جمع‌بندی: تصمیم نهایی در دستان شماست

انتخاب یک زیرساخت مالی، ترکیبی از ارزیابی نیازهای فنی، بودجه‌بندی هوشمندانه و سنجش اعتبار ارائه‌دهنده است. با استفاده از چک‌لیست ۱۰ سوالی و مدل ارزیابی ۱۰۰ امتیازی، می‌توانید بدون گرفتار شدن در ادعاهای تبلیغاتی، گزینه‌ای همگام با مسیر رشد سازمان خود انتخاب کنید.

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