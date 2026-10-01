کردپرس
جشنواره انگور سیاه میرآباد با نام «ڕەزبەر» برگزار شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ ۱۹:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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جشنواره انگور سیاه میرآباد با نام «ڕەزبەر» برگزار شد

سرویس آذربایجان غربی- جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری انگور سیاه شهرستان میرآباد با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مردم منطقه برگزار شد.

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی در این جشنواره با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان میرآباد، گفت: انگور سیاه یکی از مزیت‌های مهم کشاورزی این منطقه است و باید با نگاه توسعه‌محور، زمینه معرفی، فرآوری و عرضه محصولات این حوزه در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه شهرستان‌های استان بر پایه ظرفیت‌های بومی و مزیت‌های واقعی هر منطقه دنبال می‌شود، افزود: میرآباد نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و فرهنگی خود، به یکی از کانون‌های مهم رونق اقتصادی و گردشگری جنوب آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

در این جشنواره، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری میرآباد در کنار محصولات متنوع کشاورزی و صنایع دستی منطقه به نمایش درآمد و بازدیدکنندگان با بخشی از توانمندی‌ها و داشته‌های این شهرستان آشنا شدند.

 

به‌گزارش کردپرس، به‌مناسبت هفته گردشگری دومین جشنواره انگور سیاه میرآباد در روزهای ۸ و ۹ مهرماه برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی، عرضه محصولات مرتبط با انگور، اجرای موسیقی سنتی و ... از جمله برنامه‌های جانبی این جشنواره هستند.

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