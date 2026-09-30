رزمایش بزرگ آب و برق برای مقابله با سیل و طوفان در ارومیه آغاز شد
به گزارش کردپرس، در این رزمایش که با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی بیناستانی و تضمین تداوم خدمات زیرساختی در شرایط بحرانی برگزار میشود، ۲۴ تیم عملیاتی از استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان، در قالب شرکتهای آب منطقهای، آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و برق منطقهای، سناریوهای مختلف مقابله با حوادث طبیعی را تمرین میکنند.
پایش لحظهای زیرساختها، شناسایی حادثه، اعزام نیرو، رفع نواقص شبکه و بازگرداندن تأسیسات به پایداری، بخشی از مأموریتهای عملیاتی این رزمایش است و عملکرد تیمها در اتاق فرماندهی بهصورت آنلاین رصد و ارزیابی میشود.
استاندار: تجهیزات آذربایجانغربی برای روزهای سخت نوسازی شد
استاندار آذربایجانغربی صنعت آب و برق را نماد خودکفایی و تابآوری ملی دانسته و از تلاشهای نیروهای عملیاتی این صنعت در صحنه حوادث و شرایط بحرانی قدردانی کرد.
رضا رحمانی در آغاز رزمایش سطح یک سیل و طوفان شمالغرب کشور با تأکید بر اتکای صنعت آب و برق به توان داخلی، دستاوردهای کشور در این حوزه را حاصل دانش و تخصص نیروهای ایرانی عنوان کرده و افزود: عملکرد نیروهای عملیاتی در شرایط سخت باید مستندسازی و به نسلهای آینده منتقل شود.
او همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای نوسازی تجهیزات امدادی و عملیاتی آذربایجانغربی، خاطرنشان کرد: با خرید حدود ۴۰ دستگاه آمبولانس مدرن و بیش از ۲۰ دستگاه دیزلژنراتور سنگین سیار، امکان اعزام سریع به نقاط مختلف استان در شرایط اضطراری فراهم شده است.
استاندار آذربایجانغربی به مجهز شدن ناوگان امدادی استان به تجهیزات نوین از جمله پهپادهای شناسایی نیز اشاره کرده و افزود: مجموعه اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات حیاتی به مردم با جدیت دنبال میشود.
رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، اجرای پویش «رود روان» و لایروبی مسیر رودخانهها را از اقدامات مؤثر در هدایت روانآبها دانسته و اضافه کرد: حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و این مسیر در سال آبی جدید نیز ادامه خواهد یافت.
او در پایان، انسجام، همافزایی بیناستانی و توزیع عادلانه خدمات را از اصول مدیریت بحران و توسعه استان دانسته و افزود: باید همکاری با استانهای همجوار و استفاده از ظرفیتهای مرزی برای رونق صادرات، پیوند اقتصاد منطقهای و رفع محرومیتها تقویت شود.
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