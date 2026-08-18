۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶

مدیر کل راه و شهرسازی:

پیشرفت فیزیکی انبوه‌سازی آذربایجان غربی بالاتر از میانگین کشوری

پیشرفت فیزیکی انبوه‌سازی آذربایجان غربی بالاتر از میانگین کشوری

سرویس آذربایجان غربی- مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های انبوه‌سازی استان از ۴۴ درصد به ۵۹.۵ درصد افزایش یافته و این میزان، بالاتر از میانگین کشوری است.

 به گزارش کردپرس، پیمان آرامون  با اشاره به برنامه افتتاح واحدهای مسکن در استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در شهریورماه سال جاری۶۲۲ واحد و در بهمن‌ماه نیز یک‌هزار و ۲۷۰ واحد برای افتتاح برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان  افزود: ۳۷۵ واحد مسکن ملی در استان در حال حاضر در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و عملیات تکمیل آنها در حال انجام است.

آرامون بیان کرد: بخشی از واحدهایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده، به دلیل تکمیل نبودن محوطه‌سازی و خدمات زیربنایی هنوز به مرحله افتتاح نرسیده‌اند و تکمیل این بخش‌ها در حال پیگیری است.

او با اشاره به تعیین‌تکلیف پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی پایین گفت: تمام پروژه‌های زیر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان تعیین‌تکلیف شده‌اند و در حال حاضر پروژه‌ای با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد در استان وجود ندارد.







 

کد مطلب 2798348

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