نسل نو ادعای حزب دمکرات را رد کرد: ۴۶ بار با ما تماس گرفتند، نه برعکس

به گزارش کردپرس، هیمداد شاهین، سخنگوی جنبش نسل نو، در واکنش به اظهارات علی حسین گفت که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، حزب دمکرات کردستان ۴۶ بار با این جنبش تماس گرفته و ۱۸ بار نیز هیأت‌هایی از این حزب از نسل نو دیدار کرده‌اند.

او گفت این تماس‌ها و دیدارها از سوی چهره‌ها و هیأت‌های مختلف حزب دمکرات، از جمله هوشیار زیباری، پشتیوان صادق و دیگر مسئولان ارشد این حزب انجام شده است.

هیمداد شاهین افزود: «در تمام این ۴۶ تماس و ۱۸ دیدار، تنها یک پاسخ به آنها داده‌ایم؛ نمی‌توان مسرور بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم باشد و ما خواهان تصدی منصب نخست‌وزیری هستیم.»

به گفته سخنگوی نسل نو، حزب دمکرات چندین بار پیشنهاد کرده است که این جنبش برای تشکیل دولت، چه با مشارکت اتحادیه میهنی کردستان و چه بدون آن، وارد مذاکرات شود، اما نسل نو این پیشنهادها را رد کرده است.

او درباره آخرین تماس نیز گفت که حدود دو هفته پیش، پشتیوان صادق با نسل نو تماس گرفته و خواستار برگزاری نشست شده، اما این درخواست نیز رد شده است؛ زیرا نسل نو تأکید دارد هرگونه نشست باید با حضور اتحادیه میهنی و در چارچوب ائتلاف موجود برگزار شود.

هیمداد شاهین در پایان گفت: «نه وارد نشدن به دولت برای ما هدف است و نه حزب دمکرات مانند گذشته همه پست‌های عالی را در اختیار خواهد گرفت؛ آن دوره گذشته است.»