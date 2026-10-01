خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ ۱۸:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
سفارت ایران در بغداد خواستار تصمیم فوری عراق درباره محدودیت پروازها شد
سفارت ایران در بغداد با اشاره به محدودیتهای اخیر در جابهجایی هوایی، از دولت عراق خواست در اینباره تصمیمی فوری اتخاذ کند و اعلام کرد این محدودیتها رفتوآمد زائران، دانشجویان و بیماران را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش کردپرس، سفارت ایران در بغداد در پیامی با اشاره به محدودیتهای اخیر در جابهجایی هوایی، از دولت عراق خواست در اینباره تصمیمی فوری اتخاذ کند.
سفارت ایران در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده، اعلام کرد روابط ایران و عراق بر پایه پیوندهای عمیق و منافع مشترک است و محدودیتهای اخیر در جابهجایی هوایی، مانعی در مسیر رفتوآمد زائران، دانشجویان و بیماران ایجاد کرده است.
این سفارتخانه همچنین اعلام کرد انتظار میرود دولت مستقل عراق، در راستای حاکمیت خود، تصمیمی فوری برای جلوگیری از آسیبدیدن روابط تاریخی دو کشور و پیامدهای ناشی از تحریمهای آمریکا اتخاذ کند.
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